Шарль Леклер: «Приходилось беречь шины фактически в каждом повороте»

Леклер сообщил, что постоянно поднимал ногу с педали газа в спринте.

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер признал, что ему пришлось активно заниматься работой с шинами в спринте на Гран-при Сан-Паулу. Монегаск, финишировавший пятым, ответил на вопрос о том, часто ли ему приходилось поднимать ногу с педали газа ради сохранения покрышек «софт».

«Часто, часто. К счастью, завтра я старую вторым – надеюсь, после первого круга передо мной окажется меньшее количество машин.

[Приходилось беречь шины] везде. Везде. Фактически в каждом повороте. Сегодня мы были вынуждены это делать несколько больше, чем ожидалось. Но я предполагаю, что завтрашний день сложится лучше», – сообщил Леклер после мини-гонки.

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