Шарль Леклер: «Гоночный темп «Феррари» неплох в сравнении с «Мерседесом», но не с «Маклареном» и «Ред Булл»

Леклер поделился мыслями о беспомощности «Феррари» на длинных отрезках.

Пилот «Феррари» финишировал пятым в спринте на Гран-при Сан-Паулу, его напарник был близок к вылету из очковой зоны, но удержал восьмую позицию. По ходу заезда гонщикам Скудерии приходилось обороняться от соперников из « ».

«Гоночный темп не был плохим, если сравнивать с « ». Но если сравнивать с « », то Ландо [Норрис] крайне быстр, болиды «Ред Булл» крайне быстры.

Предстоит большая работа над гоночным темпом, потому что чего-то не хватало. Я не совсем понимаю, почему мы так близки в квалификации и так далеки в гонке. Вот на чем мы сосредоточены в данный момент. Это очень важный аспект в краткосрочной, а также в долгосрочной перспективе, нужно этим заняться», – проанализировал Шарль.

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