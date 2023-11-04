Шарль Леклер: «Гоночный темп «Феррари» неплох в сравнении с «Мерседесом», но не с «Маклареном» и «Ред Булл»

Теги Феррари Макларен Ред Булл Альфа Таури Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Шарль Леклер Ландо Норрис Авто

Леклер поделился мыслями о беспомощности «Феррари» на длинных отрезках.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер финишировал пятым в спринте на Гран-при Сан-Паулу, его напарник Карлос Сайнс был близок к вылету из очковой зоны, но удержал восьмую позицию. По ходу заезда гонщикам Скудерии приходилось обороняться от соперников из «Альфа Таури».

«Гоночный темп не был плохим, если сравнивать с «Мерседесом». Но если сравнивать с «Маклареном», то Ландо [Норрис] крайне быстр, болиды «Ред Булл» крайне быстры.

Предстоит большая работа над гоночным темпом, потому что чего-то не хватало. Я не совсем понимаю, почему мы так близки в квалификации и так далеки в гонке. Вот на чем мы сосредоточены в данный момент. Это очень важный аспект в краткосрочной, а также в долгосрочной перспективе, нужно этим заняться», – проанализировал Шарль.

Что случилось в спринте на Гран-при Бразилии: «Мерседес» взорвал старт и провалился, «Феррари» едва спаслась от аутсайдера

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11 комментариев

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Minuvert
Ответ Фредерик Вассёр
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Вся надежда на SF-25, потому как SF-24 лучше не будет. Феррари всегда живёт завтрашним днем
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Scorpio
Ответ Minuvert
Вся надежда на SF-25, потому как SF-24 лучше не будет. Феррари всегда живёт завтрашним днем
погоди, не торопись)
мы еще не успели насладиться надеждами в 24, покажут нам красивую презентацию красного корыта, мы развесим уши, как классно они поработали в межсезонье и уж в этот раз!..
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drow elf
Ответ Mittermeyer
Если судить по мертвому Хэмилтону то да, но если судить по темпу лидера Мерседеса, то там как до луны.
Какого лидера? Рассела? Покруговки посмотрите, он ровно, как и Люсинда начал терять темп.
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mclaren-honda
Ответ Фредерик Вассёр
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Даже Ред Булл прибавил больше за год чем они
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Фредерик Вассёр
Ответ Minuvert
Вся надежда на SF-25, потому как SF-24 лучше не будет. Феррари всегда живёт завтрашним днем
Да.
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Minuvert
Ответ Scorpio
погоди, не торопись) мы еще не успели насладиться надеждами в 24, покажут нам красивую презентацию красного корыта, мы развесим уши, как классно они поработали в межсезонье и уж в этот раз!..
... и уж в этот раз возьмём ещё больше поулов!
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Фредерик Вассёр
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Scorpio
лучше бы рассказал, что там за бистяра в цуноду вселился, а остальное и так понятно - нищий болид
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drow elf
Ответ Mittermeyer
Я смотрел, Хэмилтон по пол секунды с круга от Рассела терял до провала в темпе, а потом вообще из 1.17 выехать не мог, в то время как Рассел стабильно 1.16+ ехал
Перес стабильно терял от Норриса, а Рассел его не догонял.
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Фредерик Вассёр
Ответ Scorpio
погоди, не торопись) мы еще не успели насладиться надеждами в 24, покажут нам красивую презентацию красного корыта, мы развесим уши, как классно они поработали в межсезонье и уж в этот раз!..
До 3 гран-при.
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