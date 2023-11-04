Льюис Хэмилтон: «Пятое место не назовешь отличным результатом»

Хэмилтон остался разочарован результатами квалификации в Бразилии.

Пилот « », подводя итоги сессии, отметил, что не слишком доволен пятой позицией на старте предстоящего в воскресенье Гран-при Сан-Паулу.

«Ну, я пятый. А пятое место не назовешь отличным результатом. Но я сделал все, что мог. Надеюсь, гонку мы проведем лучше. Машина конечно демонстрировали признаки неплохой скорости, но от лидирующих команд мы все равно отстаем на пару десятых секунды.

Более того, мне кажется, что такие погодные условия позволили нам забраться даже выше, чем изначально можно было предположить. Хотя я не знаю, здесь трудно сказать что-то определенное», – рассказал .

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