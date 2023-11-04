Льюис Хэмилтон: «Пятое место не назовешь отличным результатом»

Теги Гран-при Бразилии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Хэмилтон остался разочарован результатами квалификации в Бразилии.

Пилот «Мерседеса», подводя итоги сессии, отметил, что не слишком доволен пятой позицией на старте предстоящего в воскресенье Гран-при Сан-Паулу.

«Ну, я пятый. А пятое место не назовешь отличным результатом. Но я сделал все, что мог. Надеюсь, гонку мы проведем лучше. Машина конечно демонстрировали признаки неплохой скорости, но от лидирующих команд мы все равно отстаем на пару десятых секунды.

Более того, мне кажется, что такие погодные условия позволили нам забраться даже выше, чем изначально можно было предположить. Хотя я не знаю, здесь трудно сказать что-то определенное», – рассказал Хэмилтон.

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7 комментариев

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Mik mik
Ответ Великий Алонсо
"Бе, ме, ну, как-бы". Так и скажи, что обосрался. Алонсо тебя обогнал на более медленной машине да ещё и со старым днищем. Ты никогда в жизни не ездил на слабом болиде, только Макларен в свою лучшую эпоху и далее богатейший самовозный Мерседес, но это не помешало Фернандо в первую половину сезона сводить тебя в школу, Фернандо прям как в 2010-2012 был впереди тебя на более медленной машине.
Как мало нужно некоторым алонсам для достижения оргазма😂
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ffmp
Ответ Великий Алонсо
"Бе, ме, ну, как-бы". Так и скажи, что обосрался. Алонсо тебя обогнал на более медленной машине да ещё и со старым днищем. Ты никогда в жизни не ездил на слабом болиде, только Макларен в свою лучшую эпоху и далее богатейший самовозный Мерседес, но это не помешало Фернандо в первую половину сезона сводить тебя в школу, Фернандо прям как в 2010-2012 был впереди тебя на более медленной машине.
Наверное ты забыл что на одинаковых болидах Великий 2-х кратный слил дебютанту и сбежал обратно в старую команду(
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