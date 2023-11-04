Ланс Стролл: «Планирую остаться в «Астон Мартин» в 2024 году»

Теги возможные переходы Гран-при Бразилии Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Авто

Стролл рассказал о своих карьерных планах на сезон-2024.

После череды неудач Ланс Стролл занял третье место в квалификации к Гран-при Сан-Паулу. Канадец утверждает, что намерен продолжить выступления за «Астон Мартин» в 2024 году.

В последние недели появлялись слухи о том, что гонщик может завершить карьеру в «Формуле-1».

«Планирую остаться здесь в следующем сезоне.

Конечно, этот год порой складывался тяжело. Были позитивные моменты, но случались и разочаровывающие дни в последнее время. Однако я планирую продолжить выступления в следующем сезоне, безусловно», – сказал Ланс.

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12 комментариев

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Дмитрий Воронцов
Хорош! Еще бы ему напарника толкового, нормального и мастеровитого. Окона, например, или Гасли.
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ibra207
Ответ Дмитрий Воронцов
Отлично вертит в секунде позади)) Фанатики Алонсо как всегда в своём стиеле) Живут в параллельной реальности
в секунде позади-в сезоне впереди))
ох уж эти фанбои ШЛ, о чем угодно, кроме результатов 😁
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Биомеханоид
Ахаха
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Minuvert
Ответ Дмитрий Воронцов
Хорош! Еще бы ему напарника толкового, нормального и мастеровитого. Окона, например, или Гасли.
Из свободных топов на рынке только Мик Шумахер
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Дмитрий Воронцов
Ответ ibra207
в Феррари бы его лучше, а то силами одного Карлоса тяжело с мерсами бороться.
А, это тот мегалидер Феррари, который ноунейму Леклеру по секунде в квалификации проигрывает?) Ну да, они с Алонсо будут отличным дуэтом
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Grigpar
Ответ Minuvert
Из свободных топов на рынке только Мик Шумахер
При прочих проблемах АМ разбитых кучу болидов не хватает. Как раз новую базу построили. Мика ее будет использовать в качестве свалки.
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ibra207
Ответ Дмитрий Воронцов
А, это тот мегалидер Феррари, который ноунейму Леклеру по секунде в квалификации проигрывает?) Ну да, они с Алонсо будут отличным дуэтом
Дада, тот самый который этого ноунейма второй сезон на его пределах вертит)
в прошлом году команда просто упросила его дать выиграть сезончик супер-таланту, что-бы этот болезненный руки на себя неналожил))
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ibra207
Ответ Дмитрий Воронцов
Так это же дело времени, ещё две гонки и лаюузер Леклер обойдёт великолепного и неповторимого лидера Феррари. А в прошлом году Сайнс вертел Леклера в гравии?) Может вы про какого то знаменитого крота говорите, которого Леклером зовут?))
Что-ж му времени то так много надо, где супер-талант))? про прошлый год уже написал выше)
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Дмитрий Воронцов
Ответ ibra207
Что-ж му времени то так много надо, где супер-талант))? про прошлый год уже написал выше)
Так я бы посмотрел на вас, когда вас на работе специально начальство задвигает под другого, блатного. Ну собственно я не удивлён, что вы этого уже не помните, того, что было недели 4 назад. Фанаты Алонсо все с памятью как у рыбки, иначе как бы они болели за того, кто читерством выигрывает титулы
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