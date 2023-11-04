Ланс Стролл: «Планирую остаться в «Астон Мартин» в 2024 году»

Стролл рассказал о своих карьерных планах на сезон-2024.

После череды неудач Ланс Стролл занял третье место в квалификации к Гран-при Сан-Паулу. Канадец утверждает, что намерен продолжить выступления за « » в 2024 году.

В последние недели появлялись слухи о том, что гонщик может завершить карьеру в «Формуле-1».

«Планирую остаться здесь в следующем сезоне.

Конечно, этот год порой складывался тяжело. Были позитивные моменты, но случались и разочаровывающие дни в последнее время. Однако я планирую продолжить выступления в следующем сезоне, безусловно», – сказал Ланс.

Экс-гонщик «Ф-1» Даннер: «Строллу надо задуматься, хочет ли он продолжать карьеру. Латифи – хороший пример»

Ланс Стролл: «Довольно плохого круга хватило для топ-3 в квалификации. Отличный день после тяжелых недель»

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