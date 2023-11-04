Ланс Стролл: «Не считаю, что «Астон Мартин» повезло – мы взяли судьбу в свои руки»

Стролл не стал объяснять триумф «Астон Мартин» в бразильской квалификации удачей.

Ланс Стролл занял третье место по итогам сессии, его напарник по « » стал четвертым. Пилоты получили преимущество, заняв позиции в начале очереди на пит-лейн. Это позволило им успешно проехать круги на фоне быстро ухудшающейся погоды.

«Я не считаю, что нам повезло – мы взяли судьбу в свои руки. Мы здорово сработали, когда расположились в начале очереди и получили хорошие позиции на трассе. И да, дождь приближался, так что, думаю, это был умный ход.

В третьем сегменте ощущения в машине все равно были дерьмовыми: ветер поменял направление, пилотировать было очень тяжело. Но мы здорово себя проявили, обеспечив обоим болидам, мне и Фернандо, позиции в начале очереди. Хорошая работа команды, которая предоставила нам шанс провести попытки до дождя.

Похоже, многие ребята не смогли собрать круг по какой бы то ни было причине, так что, считаю, мы сами определили свою судьбу», – заявил Стролл.

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