Хюлькенберга и Норриса не наказали за столкновение в практике

Теги Гран-при Бразилии ФИА Макларен Нико Хюлькенберг Формула-1 Хаас Ландо Норрис Авто

Хюлькенберга вызывали к стюардам Гран-при Сан-Паулу.

Пилот «Хааса» по ходу практики заблокировал на трассе Ландо Норриса и затем допустил контакт с болидом «Макларена».

Скорее всего, Хюлькенберга ожидает штраф в виде потери нескольких позиций на стартовой решетке воскресной гонки.

Обновление: судьи рассмотрели момент и постановили, что ни один из гонщиков не несет преимущественную ответственность за столкновение, оба спортсмена внесли свой вклад. Соперники избежали наказания.

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1 комментарий

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1CEMAN
не нужно руинить гонщику этап когда мостик облажался. Денежного штрафа достаточно
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