Хюлькенберга и Норриса не наказали за столкновение в практике
Хюлькенберга вызывали к стюардам Гран-при Сан-Паулу.
Пилот «Хааса» по ходу практики заблокировал на трассе Ландо Норриса и затем допустил контакт с болидом «Макларена».
Скорее всего, Хюлькенберга ожидает штраф в виде потери нескольких позиций на стартовой решетке воскресной гонки.
Обновление: судьи рассмотрели момент и постановили, что ни один из гонщиков не несет преимущественную ответственность за столкновение, оба спортсмена внесли свой вклад. Соперники избежали наказания.
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