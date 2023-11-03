Хюлькенберга и Норриса не наказали за столкновение в практике

Хюлькенберга вызывали к стюардам Гран-при Сан-Паулу.

Пилот « » по ходу практики заблокировал на трассе и затем допустил контакт с болидом « ».

Скорее всего, ожидает штраф в виде потери нескольких позиций на стартовой решетке воскресной гонки.

Обновление: судьи рассмотрели момент и постановили, что ни один из гонщиков не несет преимущественную ответственность за столкновение, оба спортсмена внесли свой вклад. Соперники избежали наказания.

Самые раздражающие лазейки в правилах современной «Ф-1»