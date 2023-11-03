Карлос Сайнс: «В целом «Мерседес» сейчас лучше нас, но они не могут позволить себе ошибаться»

Карлос Сайнс оценил шансы «Феррари» в борьбе с «Мерседесом».

В данный момент, за три гонки до конца чемпионата, «Мерседес» занимает второе место в общем зачете, а « » отстает от конкурентов на 22 очка.

Сайнс признал, что отыграть такое отставание будет трудно, но отметил, что «Феррари» может помочь преимущество в квалификационной скорости.

«Думаю, что в целом « » сейчас лучше нас. Очки начисляют по воскресеньям, и соперники стали сильнее. В гонках мы смотримся слабее, но нам все равно удается оказывать на соперников давление. Так что в «Мерседесе» не могут позволить себе ошибаться, ведь мы сразу можем этим воспользоваться.

Вообще это интересное сражение и мы остаемся довольно близки по скорости. Обычно, чтобы выйти вперед, пилотам «Мерседеса» приходится обгонять нас непосредственно на трассе. Надеюсь, в гонках нам все же удастся удерживать более высокие позиции и зарабатывать больше очков.

В квалификациях же мы были лучше весь сезон. Иногда в каких-то гонках нам удаются действительно отличные отрезки, а на другой трассе наоборот, все может пойти совсем не так. Как кажется, мы очень сильно теряем время при переходе с одного типа шин на другой. Мы до сих пор не добились стабильности в работе с шинами, но я надеюсь, что в оставшихся гонках мы исправим ситуацию», – рассказал .

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