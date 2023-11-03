Алекс Албон: «С точки зрения скорости «Альфа Таури» нас обогнали и представляют собой более чем реальную угрозу «Уильямсу»

Албон оценил шансы «Уильямса» в борьбе с «Альфа Таури» в Кубке конструкторов.

Пилот «Уильямса» признал, что конкурентам в последнее время удалось достичь заметного прогресса в работе со своим болидом. Благодаря 7-му месту на преимущество « » в общем зачете сократилось до 12 очков.

При этом Албон признал логичным такое развитие событий, учитывая, что в «Уильямсе» давно переключились на работу над машиной 2024 года.

«Они представляют собой более чем реальную угрозу. Они подготовили свое крупное обновление болида, и им сразу, как мне кажется, удалось сделать большой шаг вперед. И в то же время по ходу сезона они все лучше раскрывают потенциал своего болида.

Так что с точки зрения скорости они нас уже обогнали, это совершенно очевидно. Они были быстры на нескольких трассах, и я думаю, что трасса в Сан-Паулу тоже хорошо подойдет их машине. Они, как кажется, очень сильны в медленных поворотах, так что нам будет тяжело.

В последних гонках мы занимаемся лишь тем, что стараемся удерживать позиции. Но это неправильный настрой. Нужно стараться и дальше агрессивно атаковать. Но это будет непросто.

В «Уильямсе» мы приняли решение полностью прекратить доработку болида этого года после того, как подготовили последнее крупное обновление – это было на Гран-при Канады. Так что сейчас мы главным образом сосредоточены на подготовке к следующему сезону. Разумеется, будет очень обидно потерять 7-е место в Кубке конструкторов, но я думаю, что это решение все равно было правильным.

И у нас по-прежнему достаточно конкурентоспособная машина, хотя этого уровня сейчас уже и недостаточно – знаю, звучит странно. Просто у нас довольно старая машина, ей четыре месяца или около того», – рассказал .

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