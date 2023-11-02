ФИА изменила регламент и запретила пилотам блокировать выезд с пит-лейн

Теги Гран-при Бразилии ФИА Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Мерседес регламент Астон Мартин Макс Ферстаппен Джордж Расселл Нильс Виттих Авто

ФИА запретила гонщикам останавливаться на выезде с пит-лейн.

Согласно последним поправкам ФИА к регламенту, отныне гонщикам запрещается останавливаться на фаст-лейн по ходу квалификации. Новые правила начнут действовать уже на Гран-при Сан-Паулу.

Поводом для внесения поправок в регламент стали инциденты по ходу этапа в Мексике, когда Макс Ферстаппен, Джордж Расселл и Фернандо Алонсо попали под расследование за то, что останавливались на выезде с пит-лейн в стремлении оптимальным образом подгадать время и создать задел на трассе.

Перед началом уик-энда гоночный директор ФИА Нильс Виттих разослал всем командам официальные уведомления с новыми стандартами поведения для пилотов и в основной, и в спринт-квалификации. Отныне пилотам строго запрещается блокировать соперников, находясь на фаст-лейн.

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5 комментариев

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Sergio19882007
Наконец-то годный запрет на что-либо)
+4
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+4
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drow elf
Остальные пилоты: "А чё, раньше можно было?"
Реально бред, такое надо было изначально пресечь.
+3
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+3
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tracid
Очень удивлён что данное правило внедряют в 2023 году
+2
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Lordk
А двигаться со скоростью 2км/ч? )
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Say Hello to the Robots
Ответ drow elf
Остальные пилоты: "А чё, раньше можно было?" Реально бред, такое надо было изначально пресечь.
Ф1 всегда живёт по принципу "Что не запрещено, то разрешено"
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