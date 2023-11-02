ФИА изменила регламент и запретила пилотам блокировать выезд с пит-лейн

ФИА запретила гонщикам останавливаться на выезде с пит-лейн.

Согласно последним поправкам ФИА к регламенту, отныне гонщикам запрещается останавливаться на фаст-лейн по ходу квалификации. Новые правила начнут действовать уже на Гран-при Сан-Паулу.

Поводом для внесения поправок в регламент стали инциденты по ходу этапа в Мексике, когда , и попали под расследование за то, что останавливались на выезде с пит-лейн в стремлении оптимальным образом подгадать время и создать задел на трассе.

Перед началом уик-энда гоночный директор ФИА Нильс Виттих разослал всем командам официальные уведомления с новыми стандартами поведения для пилотов и в основной, и в спринт-квалификации. Отныне пилотам строго запрещается блокировать соперников, находясь на фаст-лейн.

Что случилось на Гран-при Мексики: Перес устроил завал на старте и убил гонку Леклера, мегапрорыв Хэмилтона на подиум по траве