Шарль Леклер: «К сожалению, в данный момент у нас нет машины, способной конвертировать поулы в победы»

Леклер оценил шансы на победу на Гран-при Сан-Паулу.

Пилот «Феррари» признал, что ему бы хотелось чаще выигрывать гонки, чем поулы по итогам квалификаций, но что в данный момент у команды нет для этого достаточно быстрой машины.

«Разумеется, хэт-трик из поулов – это здорово, хотя для меня, разумеется, воскресные гонки намного важнее. К сожалению, в данный момент у нас нет машины, способной конвертировать поулы в победы. Но мы работаем над тем, чтобы это изменить. Но да, я бы с большим удовольствием на этот раз выиграл гонку, а не поул.

Не знаю, скажется ли на нас более жесткий по типу выбор составов шин «Пирелли» на эту гонку. Мне не кажется, что это сильно на нашем выступлении. Скорее, решающую роль сыграет конфигурация трассы и ее особенности», – рассказал .

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