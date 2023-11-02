Шарль Леклер: «К сожалению, в данный момент у нас нет машины, способной конвертировать поулы в победы»

Теги Гран-при Бразилии Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Леклер оценил шансы на победу на Гран-при Сан-Паулу.

Пилот «Феррари» признал, что ему бы хотелось чаще выигрывать гонки, чем поулы по итогам квалификаций, но что в данный момент у команды нет для этого достаточно быстрой машины.

«Разумеется, хэт-трик из поулов – это здорово, хотя для меня, разумеется, воскресные гонки намного важнее. К сожалению, в данный момент у нас нет машины, способной конвертировать поулы в победы. Но мы работаем над тем, чтобы это изменить. Но да, я бы с большим удовольствием на этот раз выиграл гонку, а не поул.

Не знаю, скажется ли на нас более жесткий по типу выбор составов шин «Пирелли» на эту гонку. Мне не кажется, что это сильно на нашем выступлении. Скорее, решающую роль сыграет конфигурация трассы и ее особенности», – рассказал Леклер.

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1 комментарий

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WINWOLF
Когда уже красные поймут, что скорость на одном круге не решает, машина должна быть быстрой в гонке, а они делают все наоборот. А Леклер может дальше набивать стату по поулам, побед от этого не прибавится.
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