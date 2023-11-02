Журналист Sky Слэйтер об Алонсо в «Ред Булл»: «Без шансов. Фернандо не выше Риккардо в списке претендентов»

Крэйг Слейтер поделился информацией о кандидатах на место в «Ред Булл».

По сведениям известного репортера Sky Крэйга Слэйтера, в «Ред Булл» не рассматривают переход Фернандо Алонсо из «Астон Мартин». Если команда решит расторгнуть контракт с , приоритетным кандидатом будет из « ».

«Давайте избавимся от слона в комнате – речь о потенциальном переходе в «Ред Булл» в пару к Максу Ферстаппену.

Насколько я понимаю, шансов нет, этого не случится. Как бы «Ред Булл» не восхищался Алонсо, пилот не находится в списке претендентов на место в 2024-м выше Риккардо, по крайней мере по моей информации.

Слух запустила не команда, он циркулирует в интернете, но этого не произойдет, насколько я знаю. Некоторые высокопоставленные фигуры сообщили мне, что менеджмент Алонсо, возможно, снова предпринимает шаги, чтобы оценить, есть ли опции получше на следующий сезон. Наверное, это раздули в слух о том, что он, а не Риккардо, займет место Переса. Но я знаю из достаточно авторитетных источников – без шансов», – высказался журналист.

Слэйтер затронул тему возможного ухода двукратного чемпиона из «Формулы-1»:

«Тем не менее, есть и другой вопрос – завершит ли Алонсо карьеру. Настолько ли он полон пессимизма по поводу «Астона» в следующем году?

Насколько я понимаю, желание «Астон Мартин» продолжить работу с Алонсо по-прежнему очень сильное. Также я не слышал о каких бы то ни было перспективах продажи команды и ухода Лоренса Стролла, о чем много рассуждали в интернете.

Думаю, [Алонсо] продолжит выступать за « », это наиболее вероятный вариант. Насколько я могу оценить ситуацию на данный момент, он останется».

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