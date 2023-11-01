«Пирелли» выбрала для Гран-при Лас-Вегаса самые мягкие по составу шины

Теги Пирелли Формула-1 Гран-при Лас-Вегаса Авто

«Пирелли» привезет на Гран-при Лас-Вегаса самые мягкие по составу шины.

В «Пирелли» сделали выбор в пользу шин C3 («хард»), С4 («медиум») и С5 («софт»). Гран-при Лас-Вегаса будет проходить поздно вечером и в ноябре в Неваде ожидаются очень низкие температуры.

Свободные заезды будут проходить в четверг и пятницу вечером, квалификация – в 00:00 в ночь с пятницы на субботу. Старт гонки – в 22 часа по местному времени в субботу.

На Гран-при Лас-Вегаса в ноябре ожидается температура ниже 10 градусов

1 комментарий

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Minuvert
Других и быть не могло. У пилотов итак проблемы ввести шины в рабочее окно, а тут ещё и температуры такие низкие. На другом типе шин скольжение было бы просто нереальным. Опять таки, это же городской этап, на них всегда низкая абразивность асфальта
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