«Пирелли» выбрала для Гран-при Лас-Вегаса самые мягкие по составу шины

«Пирелли» привезет на Гран-при Лас-Вегаса самые мягкие по составу шины.

В « » сделали выбор в пользу шин C3 («хард»), С4 («медиум») и С5 («софт»). Гран-при Лас-Вегаса будет проходить поздно вечером и в ноябре в Неваде ожидаются очень низкие температуры.

Свободные заезды будут проходить в четверг и пятницу вечером, квалификация – в 00:00 в ночь с пятницы на субботу. Старт гонки – в 22 часа по местному времени в субботу.

На Гран-при Лас-Вегаса в ноябре ожидается температура ниже 10 градусов