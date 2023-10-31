Два юниора «Уильямса» перешли из «Ф-3» в «Ф-2»

Теги переходы Уильямс Формула-3 АРТ Формула-2 Према МП Моторспорт Авто

Гонщик Академии «Уильямса» Зак О’Салливан продолжит карьеру в «Формуле-2».

В 2024 году 18-летний британец будет выступать за «АРТ».

В прошедшем сезоне О’Салливан финишировал вторым в «Формуле-3», одержав три победы за «Прему».

На днях стало известно, что еще один пилот программы «Уильямса» Франко Колапинто перешел из «Ф-3» в «Ф-2» – он будет гоняться за «МП Моторспорт». В 2023 году аргентинец стал четвертым в «трешке».

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