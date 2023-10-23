17-летний юниор «Мерседеса» Антонелли перешел в «Ф-2» в «Прему», минуя «Ф-3»

« » объявила о подписании Андреа Кими Антонелли в команду «Формулы-2» на сезон-2024.

17-летний итальянец является пилотом молодежной программы « » и действующим чемпионом Регионального европейского чемпионата « ». Также в 2023 году Антонелли выиграл Региональный ближневосточный чемпионат «Формулы», а годом ранее завоевал титулы в итальянской и немецкой «Формулах-4».

Андреа Кими перешел в «Ф-2» напрямую, минуя «Формулу-3». Антонелли впервые сядет за руль машины «Ф-2» на тестах в Абу-Даби, которые пройдут с 29 ноября по 1 декабря 2023 года.

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