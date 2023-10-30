Фернандо Алонсо о целях на остаток сезона: «Честно говоря, мы уже ни за что не боремся»

Алонсо рассказал о целях на остаток сезона-2023.

По словам пилота « », в трех оставшихся Гран-при команда будет стремиться просто выступать как можно лучше. При этом Алонсо признал, что у команды не осталось конкретных целей на остаток чемпионата.

«Честно говоря, мы уже ни за что не боремся. Мы будем учиться, даже если будем стартовать с пит-лейн, и это будет полезнее, чем просто проводить уик-энд.

В Кубке конструкторов мы точно останемся на текущей (5-й). В личном зачете мы потеряем пару мест. То есть, это конечно потрясающе, что мы опережаем «Феррари», Ландо Норриса или Джорджа Расселла, не важно. Но мы потеряем эти позиции. Потому что у соперников очень быстрые машины. Тем не менее, посмотрим, что мы сможем сделать.

При этом мы упорно трудимся. И нельзя сказать, чтобы мы были довольны ситуацией. Это совсем не та позиция, на которой нам бы хотелось быть, и мы упорно работаем над исправлением ситуации.

Думаю, мы способны прибавить и в этом сезоне. Нас еще ждет видит на три совершенно разных трассы, где мы опять же получим много полезных данных о работе болида. Зависит от того, сможем ли мы завершить сезон на высокой ноте. Думаем ли мы, что будем бороться за подиумы и все такое? Нет. Но вот завершить сезон, будучи конкурентоспособными – да, это возможно», – рассказал .

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