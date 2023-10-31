Мартин Брандл: «Перес стал жертвой собственного отличного старта в каком-то смысле»

Мартин Брандл разобрал ошибки Переса, повлекшие аварию с Леклером.

На старте домашнего Гран-при Мехико пилот « » Серхио Перес поравнялся с лидерами – гонщиком «Феррари» и своим напарником . Контакт между Пересом и Леклером привел к сходу Серхио.

отметил мощный рывок мексиканца, который оказал влияние на последующие события.

«Перес все сделал правильно до того, как начал поворачивать. Он прекрасно стартовал с пятого места, поймал слипстрим от трех машин, идеально заметил просвет с левой стороны, где к тому же была более чистая и широкая траектория в первом повороте.

В каком-то смысле он стал жертвой собственного отличного старта и хороших решений, потому что поравнялся с Леклером и Ферстаппеном в борьбе за лидерство. После финиша он объяснял, что после двух подиумов на этой трассе хотел возглавить гонку и одержать славную победу, и именно тогда, увы, все пошло не так.

За долю секунды на скорости в 200 миль в час он допустил две ошибки. Он предположил, что зажатая « » Леклера, находящаяся по центру, затормозит раньше и, предположительно, Ферстаппен на пыльной и узкой внутренней траектории – тоже. Ни один из соперников не затормозил раньше, и гонщики сохранили полный контроль над машинами.

Главная ошибка Серхио в том, что он повернул слишком резко и слишком рано. Следовало ехать по более широкой траектории и получить преимущество во второй части шиканы. У Леклера было мало пространства для маневра, поскольку на внутренней находился Ферстаппен. Пересечение траектории Пересом вышло довольно существенным, контакт между широкими и цепкими шинами «Ф-1» отправил его ввысь, а вскоре заставил сойти. Это последнее, чего хотел он, его команда, болельщики и промоутер гонки», – высказался комментатор и бывший гонщик «Формулы-1».

Серхио Перес не ожидал позднего торможения Леклера: «Абсолютно гоночный инцидент. Крайне горжусь собой – я выложился и провел лучший старт года»

Кристиан Хорнер: «Нельзя винить Переса за попытку захватить лидерство в домашней гонке»