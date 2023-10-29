Серхио Перес: «Не думаю, что только Риккардо стремится заполучить мое место в «Ред Булл»

Перес оценил выступление Риккардо в квалификации к Гран-при Мехико.

Пилот « », подводя итоги сессии, поделился мнением о прочности своего положения в команде учитывая результаты Риккардо.

При этом вы следующем сезоне Перес точно проведет в «Ред Булл», а Риккардо – в «Альфа Таури».

«Даниэль проехал потрясающий круг. Но я не думаю, что только Даниэль стремится заполучить мое место в «Ред Булл».

Скажем так, есть множество гонщиков, которые бы хотели оказаться на этом месте. И это здорово. Если они заслуженно получат такое место, я за них лишь порадуюсь.

Безусловно, я не ожидал такой скорости от «Альфа Таури» (и Риккардо) в квалификации, как и от «Феррари». Но что есть – то есть. Думаю, наш прогресс в третьем сегменте был не слишком хорош», – рассказал .

«Феррари» забрала первый ряд – и сама не поняла как. Даже у соперников больше предположений!