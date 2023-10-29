Серхио Перес: «Не думаю, что только Риккардо стремится заполучить мое место в «Ред Булл»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Гран-при Мексики Авто

Перес оценил выступление Риккардо в квалификации к Гран-при Мехико.

Пилот «Ред Булл», подводя итоги сессии, поделился мнением о прочности своего положения в команде учитывая результаты Риккардо.

При этом вы следующем сезоне Перес точно проведет в «Ред Булл», а Риккардо – в «Альфа Таури».

«Даниэль проехал потрясающий круг. Но я не думаю, что только Даниэль стремится заполучить мое место в «Ред Булл».

Скажем так, есть множество гонщиков, которые бы хотели оказаться на этом месте. И это здорово. Если они заслуженно получат такое место, я за них лишь порадуюсь. 

Безусловно, я не ожидал такой скорости от «Альфа Таури» (и Риккардо) в квалификации, как и от «Феррари». Но что есть – то есть. Думаю, наш прогресс в третьем сегменте был не слишком хорош», – рассказал Перес.

«Феррари» забрала первый ряд – и сама не поняла как. Даже у соперников больше предположений!

4 комментария

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WINWOLF
Пересу бы лучше думать о том, почему он такое дно в квалах. Не припомню ни одной пары пилотов на самовозе с такой разницей в стартовых позициях (я щас не про Мексику, а в общей картине за сезон).
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Alkazelcer77
Ответ WINWOLF
Пересу бы лучше думать о том, почему он такое дно в квалах. Не припомню ни одной пары пилотов на самовозе с такой разницей в стартовых позициях (я щас не про Мексику, а в общей картине за сезон).
Если в квалах то Риккадо - Квят в бытность выступления за РБ
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xamer 9
Ответ Alkazelcer77
Если в квалах то Риккадо - Квят в бытность выступления за РБ
Речь про самовозы, то есть чемпионские машины. Во время пары Риккардо-Квят была машина сегодняшнего Мерседеса
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Башмак Нирванов
Ответ WINWOLF
Пересу бы лучше думать о том, почему он такое дно в квалах. Не припомню ни одной пары пилотов на самовозе с такой разницей в стартовых позициях (я щас не про Мексику, а в общей картине за сезон).
Ну а что тут думать, если ты талантлив в работе с шинами и неуступчив на трассе, но севершенно не умеешь выжимать максимум на одном круге.
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