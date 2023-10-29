Фернандо Алонсо: «Я не очень хорошо провожу этот уик-энд и не доверяю машине. Нам всем надо прибавлять»

Алонсо рассказал о трудностях в работе болида на этапе в Мехико.

Пилот « » признал, что ему не хватает уверенности за рулем болида на мексиканской трассе. Квалификацию Алонсо завершил на 13-й позиции, его напарник Ланс Стролл оказался и вовсе 18-м.

При этом Алонсо считает, что проблема заключается в том, что данная трасса просто не подходит болиду «Астон Мартин» – и все равно не исключает, что в гонке сумеет заработать очки.

«Очень трудно. В пятницу я потерял контроль над машиной в связке скоростных поворотов, в квалификации потерял машину, заехав на поребрик.

Как кажется, мы постоянно находимся на грани нехватки сцепления с трассой. И мы были медленными в каждой сессии в этот уик-энд. Так что я бы не сказал, что квалификация получилась плохой. Просто у нас возникают трудности по ходу всего уик-энда. И да, это непросто. Нам нужно работать сообща, чтобы вернуться на наш лучший уровень, который сейчас мы, очевидно, не демонстрируем.

При этом текущий уик-энд получается для меня особенно трудным. Не знаю, может Ланс в этот уик-энд чувствует себя более уверенно за рулем болида, а вот я нет.

Я не очень хорошо провожу этот уик-энд. Я постоянно нахожусь в положении догоняющего, я не доверяю машине. Как я уже говорил, в пятницу у меня был серьезный разворот на высокой скорости – и все могло закончиться столкновением со стеной или чем-то таким. Так что я и сам не в лучшей форме, прибавлять нужно нам всем.

Последние обновления машины мы использовали и в Остине, где они были установлены только на одной машине, чтобы провести сравнение. И результаты ясно говорили о том, что с обновлениями машина работает лучше. Так что это нас не беспокоит. При этом у нас нет полной уверенности в машине. При пилотаже у нас не получается выжать из нее максимум.

Да и сама трасса – тут мы теряем по 0,1 – 0,2 секунды в каждом повороте. То есть нельзя сказать, что у нас не получается какой-то один сектор. Так что нам нужно найти способ прибавить.

Не думаю, что дело в настройках болида. В последнее время мы опробовали множество вариантов настроек. Начиная с Гран-при Сингапура мы много экспериментировали. А в Остине, учитывая старт с пит-лейн, у нас была вообще идеальная возможность для экспериментов. Здесь у нас было три сессии свободных заездов. Так что нет, я не думаю, что дело в настройках.

Более того, в Остине мы смогли заработать очки после старта с пит-лейн. Надеюсь, что здесь мы тоже сможем заработать очки, ведь стартуем мы уже с решетки», – рассказал Алонсо.

«Феррари» забрала первый ряд – и сама не поняла, как. Даже у соперников больше предположений!