Фернандо Алонсо: «Я не очень хорошо провожу этот уик-энд и не доверяю машине. Нам всем надо прибавлять»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Гран-при Мексики Авто

Алонсо рассказал о трудностях в работе болида на этапе в Мехико.

Пилот «Астон Мартин» признал, что ему не хватает уверенности за рулем болида на мексиканской трассе. Квалификацию Алонсо завершил на 13-й позиции, его напарник Ланс Стролл оказался и вовсе 18-м.

При этом Алонсо считает, что проблема заключается в том, что данная трасса просто не подходит болиду «Астон Мартин» – и все равно не исключает, что в гонке сумеет заработать очки.

«Очень трудно. В пятницу я потерял контроль над машиной в связке скоростных поворотов, в квалификации потерял машину, заехав на поребрик.

Как кажется, мы постоянно находимся на грани нехватки сцепления с трассой. И мы были медленными в каждой сессии в этот уик-энд. Так что я бы не сказал, что квалификация получилась плохой. Просто у нас возникают трудности по ходу всего уик-энда. И да, это непросто. Нам нужно работать сообща, чтобы вернуться на наш лучший уровень, который сейчас мы, очевидно, не демонстрируем.

При этом текущий уик-энд получается для меня особенно трудным. Не знаю, может Ланс в этот уик-энд чувствует себя более уверенно за рулем болида, а вот я нет.

Я не очень хорошо провожу этот уик-энд. Я постоянно нахожусь в положении догоняющего, я не доверяю машине. Как я уже говорил, в пятницу у меня был серьезный разворот на высокой скорости – и все могло закончиться столкновением со стеной или чем-то таким. Так что я и сам не в лучшей форме, прибавлять нужно нам всем.

Последние обновления машины мы использовали и в Остине, где они были установлены только на одной машине, чтобы провести сравнение. И результаты ясно говорили о том, что с обновлениями машина работает лучше. Так что это нас не беспокоит. При этом у нас нет полной уверенности в машине. При пилотаже у нас не получается выжать из нее максимум.

Да и сама трасса – тут мы теряем по 0,1 – 0,2 секунды в каждом повороте. То есть нельзя сказать, что у нас не получается какой-то один сектор. Так что нам нужно найти способ прибавить.

Не думаю, что дело в настройках болида. В последнее время мы опробовали множество вариантов настроек. Начиная с Гран-при Сингапура мы много экспериментировали. А в Остине, учитывая старт с пит-лейн, у нас была вообще идеальная возможность для экспериментов. Здесь у нас было три сессии свободных заездов. Так что нет, я не думаю, что дело в настройках.

Более того, в Остине мы смогли заработать очки после старта с пит-лейн. Надеюсь, что здесь мы тоже сможем заработать очки, ведь стартуем мы уже с решетки», – рассказал Алонсо.

«Феррари» забрала первый ряд – и сама не поняла, как. Даже у соперников больше предположений!

1 комментарий

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Великий Алонсо
Да так получается что этому зелёному убожеству вообще ни одна трасса не подходит, как ни гонка то сразу "эта трасса нам не подходит". Что за чушь, если машина быстрая, то +- они везде хороши, даже говорить больше не хочется об этом убожестве, нервов никаких не хватает, гонку смотреть не буду, все эти посредственные Сасайнсы, Пересы, Норрисы, Леклеры и т.д мне до лампочки. Нет желания смотреть, как лучший пилот современности и вообще в истории плетется где-то в конце из-за убогой машины
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