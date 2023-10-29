Фредерик Вассер: «Как ни странно, я был настроен оптимистично после практик»

Первый ряд «Феррари» не стал полной неожиданностью для Фредерика Вассера.

Руководитель Скудерии заявил, что тренировки настроили его на оптимистичный лад. В квалификации Шарль Леклер занял первое место, стал вторым.

«Как ни странно, я был настроен довольно оптимистично после третьей практики, потому что нам пришлось бросать круги, а до этого темп был хорошим, но мы не знали, как выжить в третьем секторе.

Дело в первую очередь в шинах. Если слишком жестко атакуешь в начале круга, но к концу убиваешь задние покрышки. Важно соблюдать баланс.

Я считаю, что два комплекта позволили гонщикам заняться тонкой настройкой пилотажа и понять, как атаковать в первой части круга. На длинных отрезках мы в основном были сосредоточены на охлаждении. Завтра все будут заняты работой тормозов и двигателя», – сообщил .

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