Фредерик Вассер: «Как ни странно, я был настроен оптимистично после практик»

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Мексики Шарль Леклер Фредерик Вассер Авто

Первый ряд «Феррари» не стал полной неожиданностью для Фредерика Вассера.

Руководитель Скудерии заявил, что тренировки настроили его на оптимистичный лад. В квалификации Шарль Леклер занял первое место, Карлос Сайнс стал вторым.

«Как ни странно, я был настроен довольно оптимистично после третьей практики, потому что нам пришлось бросать круги, а до этого темп был хорошим, но мы не знали, как выжить в третьем секторе.

Дело в первую очередь в шинах. Если слишком жестко атакуешь в начале круга, но к концу убиваешь задние покрышки. Важно соблюдать баланс.

Я считаю, что два комплекта позволили гонщикам заняться тонкой настройкой пилотажа и понять, как атаковать в первой части круга. На длинных отрезках мы в основном были сосредоточены на охлаждении. Завтра все будут заняты работой тормозов и двигателя», – сообщил Вассер.

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1 комментарий

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Mr.Alien
Повезло, конечно. Макс в первой попытке залажал, а во второй условия на трассе изменились. Но всё равно приятно
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