Гельмут Марко: «ФИА нужно упростить процедуры и после финиша всегда проверять первые десять машин»

Теги ФИА Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко регламент Макс Ферстаппен Авто

Марко призвал упростить процедуру технических проверок болидов после гонок.

Советник «Ред Булл», комментируя ситуацию с дисквалификацией Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера на Гран-при США, отметил, что проверки требуют упрощения.

По мнению Марко, ФИА стоит найти способ ускорить технические процедуры и после финиша каждой гонки проверять как минимум все десять машин, которые набирают очки.

«Прежде всего, я очень рад тому, что машину Макса Ферстаппена тоже проверили после финиша Гран-при США. И что хотя бы в этом (правомерности победы) нет никаких сомнений.

При этом, общаясь с людьми из ФИА мы понимаем, что главным образом проблема заключается в сложности процедур. Каждая машина уникальна, немного отличается от других, и поэтому быстро провести все необходимые измерения не представляется возможным.

Тем не менее, как мне кажется, в будущем этот процесс нужно будет как-то упростить, чтобы проверки проводились быстрее. Тогда ФИА, возможно, сможет проверять вообще все машины. В любом случае, как мне кажется, после финиша нужно всегда проверять первые десять машин», – рассказал Марко.

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3 комментария

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mrx483
О , доктор Марко сказал , что то здравомыслящее, видимо так как задачи на сезон решены, проснулась адекватность...
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Женя Дерунов
а в чем собственно проблема снять со всех машин эту планку и проверить? Ее же на другой этап не повезут и это никак не затормозит разборку машин командами. Хоть все две недели между этапами пусть меряют толщину.
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