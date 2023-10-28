Гельмут Марко: «ФИА нужно упростить процедуры и после финиша всегда проверять первые десять машин»
Марко призвал упростить процедуру технических проверок болидов после гонок.
Советник «Ред Булл», комментируя ситуацию с дисквалификацией Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера на Гран-при США, отметил, что проверки требуют упрощения.
По мнению Марко, ФИА стоит найти способ ускорить технические процедуры и после финиша каждой гонки проверять как минимум все десять машин, которые набирают очки.
«Прежде всего, я очень рад тому, что машину Макса Ферстаппена тоже проверили после финиша Гран-при США. И что хотя бы в этом (правомерности победы) нет никаких сомнений.
При этом, общаясь с людьми из ФИА мы понимаем, что главным образом проблема заключается в сложности процедур. Каждая машина уникальна, немного отличается от других, и поэтому быстро провести все необходимые измерения не представляется возможным.
Тем не менее, как мне кажется, в будущем этот процесс нужно будет как-то упростить, чтобы проверки проводились быстрее. Тогда ФИА, возможно, сможет проверять вообще все машины. В любом случае, как мне кажется, после финиша нужно всегда проверять первые десять машин», – рассказал Марко.
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