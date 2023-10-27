Нико Хюлькенберг: «У меня были переговоры с «Ауди». Ко мне проявляли интерес»

Нико Хюлькенберг рассказал о переговорах с «Ауди» .

Как сообщила ранее итальянская редакция Motorsport.com, «Ауди» уже определилась с желаемым составом на 2026 год – это нынешний пилот «Альпин» Эстебан Окон и пилот «Хааса» . В интервью Sky Germany Хюлькенберг признался, что команда действительно проявила к нему интерес.

«Были переговоры. Я очень хорошо знаю Андреаса Зайдля (главу гоночной программы « » – который с 2026-го станет заводской командой « » – Sports.ru) со времен выступлений за «Порше» [в гонках на выносливость] и в «Формуле-1». Мы хорошо ладим – это не секрет. Были переговоры, ко мне проявляли интерес. В конце концов это ни к чему не привело.

Когда «Ауди» наконец начнет выступать в 2026-м, еще неизвестно, будут ли они топовой командой или нет. Сперва им придется доказать свою скорость и выполнить поставленные задачи. Так что пока еще к ним есть вопросы.

Сейчас я чувствую себя [в « »], как дома. Все восхитительно. Я верю, что следующий год будет очень интересным и что расстановка сил изменится. Многое произойдет в гоночной карусели. Все всегда зависит оттого, насколько хорошая у тебя машина и насколько хорош ты сам», – сказал пилот «Хааса».

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