Роман Русинов: «У наших болельщиков есть возможность своими глазами видеть на российских трассах современные гоночные машины»

Теги Роман Русинов G-Drive Racing Игора Драйв Авто

Пилот G-Drive Racing и амбассадор ГК АВТОДОМ Роман Русинов рассказал о гоночной машине команды, главных соревнованиях в России и развитии автоспорта в стране. 

– В сети не так много информации о вашем прототипе G01 – можете рассказать о нем? Кто его разрабатывал и собирал? Какой мотор? В чем главные фишки? К какому международному классу он ближе всех? 

– Базой для нашего прототипа послужило шасси Ligier JS 53. G-Drive G01 подготовлен нашей командой, в которую входят молодые специалисты Московского Политеха, с которым у нас специальная программа по линии гоночного инжиниринга. Прототип оснащен карбоновым монококом, укрытый композитным кузовом из стекловолокна. Мотор – двухлитровый «атмосферник», 4-цилиндровый. Коробка передач – 6-ступенчатая, секвентальная. Мощность – 255 л.с. И это при массе 570 кг. Прототип соответствует требованиям международного класса CN. 

– Какую гонку в России сейчас считаете главной в стране? А какую серию? 

– Безусловно стоит выделить международный ралли-рейд «Шелковый путь», в котором мне довелось выступить минувшим летом. Это очень масштабная гонка с высочайшим уровнем организации. Если говорить о «кольце», то я бы назвал этап REC на автодроме «Игора Драйв», который второй год подряд прошел в рамках большого фестиваля Garage Fest. И, конечно, нельзя не упомянуть российский туринговый чемпионат G-Drive СМП РСКГ, в рамках которого, кстати, и проходит наш G-Drive Cup, о котором я уже упоминал. 

– Как сейчас с точки зрения техники обстоят дела с гонками в России? 

– У наших болельщиков есть возможность своими глазами видеть на российских трассах современные гоночные машины – и прототипы, и GT, и туринговые машины, в том числе класса TCR. Взгляните на стартовую решетку финального этапа REC на Moscow Raceway – 33 машины разных классов! Очень важно, чтобы больше рекламодателей приходили в автоспорт, поскольку его развитие напрямую зависит от инвестиций. Нужно понимать, что в автоспорте сама гонка – это лишь 10% от той работы, которую ведут команды. Остальные 90% – это тесты, сборы, тренировки и прочие подготовительные к соревнованиям работы. Увы, это понимают пока немногие.

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3 комментария

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Док163
забавно
+2
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Не очень веселый молочник
во сне?
+1
0
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Роман
пора возвращать марусю
0
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