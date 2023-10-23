Тото Вольфф о дисквалификации Хэмилтона: «Мы просчитались, а другие все сделали верно»

Босс «Мерседеса» прокомментировал дисквалификацию Хэмилтона в США.

Семикратный чемпион мира занял второе место на «Трассе Америк», однако после финиша был дисквалифицирован из-за несоответствия планки под днищем машины допустимым по регламенту размерам. В « » отметили, что к сильному износу планки привел не только ухабистый характер автодрома, но и банальная нехватка времени на поиск оптимальных настроек для обновленной машины из-за сокращения тренировок ради спринта.

«Выбор настроек на со спринтом – это всегда испытание, поскольку у вас всего одна часовая тренировка. Тем более на кочковатой «Трассе Америк» и с новинками.

Но, в конечном счете, все это не имеет значения. Мы просчитались, а другие все сделали верно – и у правил нет другой трактовки. Так что нужно собраться, вынести урок из случившегося и стать сильнее на следующем гоночном уик-энде», – отметил .

Операционный технический директор Эндрю Шовлин признался, что команда «разочарована»:

«Увы, это одна из ловушек гоночного формата со спринтом – все один час на практику, а затем вступает в силу режим закрытого парка. Из-за того, что в этой тренировке мы работали без загрузки топливом, а также учитывая кочковатые участки трека, на которых гонщикам нужно постоянно отлавливать машину – все это привело к более высокому уровню износа [планки].

И все же этап в Остине вызывает осторожный оптимизм. Оба наших гонщика почувствовали эффект от обновлений, и с точки зрения развития шасси 2024 года это несет позитив. Да, сегодня мы разочарованы, но показанная скорость нас радует».