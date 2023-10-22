«Хаас» и «Астон Мартин» начнут Гран-при США с пит-лейна
«Хаас» и «Астон Мартин» в полном составе стартуют в Остине с пит-лейна .
В «Хаасе» решили изменить настройки на обоих болидах после неудачной субботы. Таким образом команда рассчитывает собрать больше данных об обновленном болиде.
«Астон Мартин» также проводит далеко не самый сильный уик-энд, в связи с чем Фернандо Алонсо получит версию машины с Гран-при Катара, а Ланс Стролл останется на обновленном AMR23 – но с измененными настройками. Команда планирует сравнить оба варианта на Гран-при США.
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