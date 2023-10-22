«Хаас» и «Астон Мартин» начнут Гран-при США с пит-лейна

«Хаас» и «Астон Мартин» в полном составе стартуют в Остине с пит-лейна .

В « » решили изменить настройки на обоих болидах после неудачной субботы. Таким образом команда рассчитывает собрать больше данных об обновленном болиде.

« » также проводит далеко не самый сильный уик-энд, в связи с чем получит версию машины с Гран-при Катара, а останется на обновленном AMR23 – но с измененными настройками. Команда планирует сравнить оба варианта на Гран-при США.

Гран-при США-2023. Стартовый порядок. Гонка – в 22:00