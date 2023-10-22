«Хаас» и «Астон Мартин» начнут Гран-при США с пит-лейна

Теги Гран-при США Фернандо Алонсо Нико Хюлькенберг Формула-1 Астон Мартин Кевин Магнуссен Хаас Ланс Стролл Авто

«Хаас» и «Астон Мартин» в полном составе стартуют в Остине с пит-лейна .

В «Хаасе» решили изменить настройки на обоих болидах после неудачной субботы. Таким образом команда рассчитывает собрать больше данных об обновленном болиде.

«Астон Мартин» также проводит далеко не самый сильный уик-энд, в связи с чем Фернандо Алонсо получит версию машины с Гран-при Катара, а Ланс Стролл останется на обновленном AMR23 – но с измененными настройками. Команда планирует сравнить оба варианта на Гран-при США.   

Гран-при США-2023. Стартовый порядок. Гонка – в 22:00

4 комментария

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Александр Елисеенко
Разумное решение, особенно для астонов
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