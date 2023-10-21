Марта Гарсия выиграла первый сезон «Академии «Ф-1»

Марта Гарсия стала чемпионкой «Академии «Ф-1» .

Гонщица «Премы» выиграла первую гонку уик-энда в Остине. Таким образом она завоевала первый титул в истории новой серии для женщин, организованной «Формулой-1».

«Естественно, чувствую себя очень хорошо. Когда я выиграла и проехала мимо клетчатого флага, то не ощутила этого [того, что выиграла титул]. Не знаю почему!

Но после этого в течение всего круга [почета] я стала чуть более эмоциональной – и затем начала думать обо всем, обо всей тяжелой работе, которую мы с командой выполнили в этом году, обо всех трудностях в течение всех этих лет.

Очевидно, это здорово выиграть чемпионат и стать первой чемпионкой «Академии «Ф-1». Это прекрасно», – сказала Гарсия.

В следующем году все этапы серии состоятся в рамках Гран-при «Формулы-1». Кроме того, было объявлено, что женский чемпионат поддержат все команды «Ф-1», предоставив своих гонщиц и ливреи.

Женская серия «Академия «Ф-1» проведет все этапы 2024 года в рамках Гран-при «Ф-1»