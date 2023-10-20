Тото Вольфф об аварии Хэмилтона и Расселла во время его отсутствия: «Мы посмеялись в «Мерседесе», но не считаю, что это повлияло»

Тото Вольфф «посмеялся» над тем, как его отсутствие якобы повлияло на пилотов.

На Гран-при Японии Льюис Хэмилтон и жестко боролись, а в Катаре напарники по « » столкнулись. Совладелец и исполнительный директор команды пропускал оба этапа.

Вольфф не согласен, что его отсутствие и инциденты связаны между собой.

«Я так не думаю. Мы тоже об этом посмеялись в команде. Но не считаю, что это повлияло.

Мы начали чаще располагаться на первом ряду вместе с «Макларенами» и [Ферстаппеном] и стали ближе к тому, чтобы почувствовать, каково это – пилотировать, когда впереди никого нет.

Как бы то ни было, мы это не выясним. Я вернулся», – заявил .

Менеджер сообщил, что столкновение напарников и жесткую борьбу обсудили внутри команды:

«Случились, скажем так, некоторые неприятные ситуации, которые мы обсудили, и мы потеряли много очков. Но никто не понимает это лучше, чем пилоты.

Иногда такие моменты необходимы, чтобы заново настроиться, восстановиться и избегать подобных ситуаций в будущем.

Но мы говорим о гонщиках, они жестко сражаются. Напарник – твой главный конкурент, так что я смотрю на это относительно расслабленно. И я вернулся».

Кроме того, Тото объяснил, насколько сильно был погружен в работу на двух прошедших этапах:

«Я был полностью подключен. Дома у меня консоль, так что я участвовал в каждом брифинге и обсуждениях по ходу гонки.

Но, разумеется, необходимо было позволить ребятам, которые находятся на месте, управлять самолетом. Я всегда делаю шаг назад, если работаю дистанционно. Ты не видишь лиц, не видишь, что происходит с окружающими людьми с эмоциональной точки зрения, поэтому ты оторван в определенном смысле. Мне такое не нравится, но я был вынужден».

Хэмилтон ринулся в первый поворот – и срезал Расселла на старте! Реакция по радио – «напарник меня выбил», затем – извинения

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