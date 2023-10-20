Дженсон Баттон о поведении Стролла в Катаре: «Это спорт для взрослых, мы не можем вести себя таким образом»

Дженсон Баттон раскритиковал поведение Ланса Стролла.

Во время Гран-при Катара пилот «Астон Мартин» отличился не лучшим образом. После неудачной пятничной квалификации канадец выбросил руль из кокпита, толкнул своего физиотерапевта и дал грубое интервью – в итоге ФИА выписала формальное предупреждение за неподобающее поведение.

«Для него это очередная неудача. Выходки вне трассы – это большая проблема. Будучи пилотом, ты испытываешь стресс в некоторых ситуациях, но нужно его контролировать. Нужно проявлять больше уважения внутри команды к людям, с которыми работаешь. Думаю, в последней гонке он слегка потерял контроль», – сказал .

Ранее руководитель « » Майк Крак заявил, что пилоты испытывают серьезное давление, поскольку они постоянно находятся в центре внимания камер. Тем не менее, по мнению Дженсона, подобное не может служить оправданием, когда речь заходит о взаимоотношениях с другими людьми.

«Нет, когда мы говорим о людях, нет. Майк Крак также сказал, что нужно проявлять больше уважения к пилотам. В какой-то степени я понимаю, под каким давлением мы находимся. Камера постоянно нацелена на гонщика.

Но я думаю, что больше уважения нужно проявлять как раз к другим людям – к тем, с кем ты работаешь в команде. По-моему, он [Стролл] понял это. Я знаю, это сложно. Ты ощущаешь такое большое давление.

Он [физиотерапевт Стролла] корректно выполнял свою работу. Это очень сложная ситуация. Не так много видов спорта, где на тебя постоянно устремлены взгляды. Но это спорт для взрослых, мы не можем вести себя таким образом. Но я уверен, он [Ланс] понимает и осознает это – и теперь может двигаться дальше».

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