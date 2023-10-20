Майкл Андретти: «У нас есть право быть здесь – на стартовой решетке»

Майкл Андретти поблагодарил ФИА за поддержку новой команды «Ф-1».

Ранее в этом месяце ФИА официально одобрила заявку « » на участие в «Ф-1». Теперь команде предстоит получить согласие от владельцев коммерческих прав серии, чтобы присоединиться к пелотону в 2025-м, 2026-м или 2027-м году.

«Спасибо ФИА и ее президенту [Мохаммеду бен Сулайему] за проявленный интерес. Это было мощно. Нашей команде было тяжело пройти через это, и я с гордостью могу сказать, что у нас наилучшие результаты во всех категориях [отбора] – и мы гордимся этим.

Это явно говорит о том, что у нас есть право быть здесь – на стартовой решетке. Это захватывающе. Мы очень рады поддержке фанатов – она просто ошеломляющая. Хочу поблагодарить всех за поддержку. Это многое значит.

Мы очень взволнованы касательно будущего. Думаем, нам есть что предложить фанатам «Ф-1», – сказал Андретти.

Кроме того, Майкл рассказал, что команда уже готовится к участию в чемпионате:

«Мы нацелены на дебют в 2025-м. На следующей неделе собираемся тестировать болид в аэротрубе. В общем, у нас есть построенная машина в рамках правил 2023 года. Так что мы готовы, мы строим команду. Пока что цель – дебют в 2025-м. Может быть, в 2026-м. Посмотрим».

Ферстаппен все-таки мечтает пилотировать болид «Феррари»! Даже обратился к президенту марки

