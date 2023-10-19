Алекс Палоу: «Алонсо не так далеко от Ферстаппена – лучшего гонщика на четырех колесах»

Алекс Палоу прокомментировал сравнение себя с Максом Ферстаппеном.

По мнению пилота «Индикара» Агустина Канапино, двукратный чемпион американской серии Палоу является более совершенным пилотом, чем гонщик « » и трехкратный обладатель титула в «Формуле-1».

Алекс полагает, что Ферстаппен является сильнейшим пилотом, на незначительном расстоянии от которого находится представитель « » .

– Аргентинский пилот Агустин Канапино с хорошим послужным списком в « » говорит, что вы лучше и совершеннее, чем Ферстаппен. Должно быть, он ваш хороший друг…

– Он очень меня любит (смеется). Мы здорово ладим. Как бы то ни было, приятно такое слышать.

Я бы так далеко не заходил. Я считаю, что Ферстаппен на более высоком уровне в сравнении с остальными. Да, у него лучший болид, но он с легкостью творит невероятные вещи. Я куплю Агустину выпить, но, наверное, это перебор.

– Получается, для вас является лучшим пилотом на четырех колесах на сегодняшний день?

– Да, я так считаю. Алонсо не так далеко. Тем не менее, несмотря на уровень болида, [Ферстаппен] показывает нечто особенное – это показывают разница с напарником и десять побед подряд. С ним мы тоже хорошо ладим.

– Вы знакомы?

– Да, мы вместе занимаемся симрейсингом, и там он тоже лучший. У него есть преимущество в сравнении с остальными. Поэтому я считаю, что он на более высоком уровне.

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