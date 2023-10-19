Алекс Палоу: «Алонсо не так далеко от Ферстаппена – лучшего гонщика на четырех колесах»

Теги Фернандо Алонсо Ред Булл Индикар Формула-1 Астон Мартин Макс Ферстаппен Алекс Палоу Авто

Алекс Палоу прокомментировал сравнение себя с Максом Ферстаппеном.

По мнению пилота «Индикара» Агустина Канапино, двукратный чемпион американской серии Палоу является более совершенным пилотом, чем гонщик «Ред Булл» и трехкратный обладатель титула в «Формуле-1».

Алекс полагает, что Ферстаппен является сильнейшим пилотом, на незначительном расстоянии от которого находится представитель «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

– Аргентинский пилот Агустин Канапино с хорошим послужным списком в «Индикаре» говорит, что вы лучше и совершеннее, чем Ферстаппен. Должно быть, он ваш хороший друг…

– Он очень меня любит (смеется). Мы здорово ладим. Как бы то ни было, приятно такое слышать.

Я бы так далеко не заходил. Я считаю, что Ферстаппен на более высоком уровне в сравнении с остальными. Да, у него лучший болид, но он с легкостью творит невероятные вещи. Я куплю Агустину выпить, но, наверное, это перебор.

– Получается, для вас Макс является лучшим пилотом на четырех колесах на сегодняшний день?

– Да, я так считаю. Алонсо не так далеко. Тем не менее, несмотря на уровень болида, [Ферстаппен] показывает нечто особенное – это показывают разница с напарником и десять побед подряд. С ним мы тоже хорошо ладим.

– Вы знакомы?

– Да, мы вместе занимаемся симрейсингом, и там он тоже лучший. У него есть преимущество в сравнении с остальными. Поэтому я считаю, что он на более высоком уровне.

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6 комментариев

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Ват-сон
Ответ Великий Алонсо
Давно это Ферстаппен быстрее Алонсо стал? Еесли они ездят на болидах из разных дивизионов, то никакой борьбы между ними в принципе быть не может. На этом РБ Фернандо выигрывал бы все подряд, Алонсо быстрейший в истории автоспорта, какой Ферстаппен вообще?
где его титулы, почему из всего два, если он быстрейший в истории?)
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ilia rus
Великий Алонсо описался в трусики)
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LetTong
Ответ Ват-сон
где его титулы, почему из всего два, если он быстрейший в истории?)
Быстрейший в истории который Петрова пол гонки не мог обогнать или который с Оконом на равных сражался в квалификациях и слил по очкам
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Великий Алонсо
Ответ Ват-сон
где его титулы, почему из всего два, если он быстрейший в истории?)
Ну если Ферстаппена твоего посадить на Уильямс, а Сарджента в РБ, то Сарджент станет чемпионом или вице-чемпионом, будет обгонять Ферстаппена твоего в каждой гонке и кто из них круче?
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ffmp
Ответ LetTong
Быстрейший в истории который Петрова пол гонки не мог обогнать или который с Оконом на равных сражался в квалификациях и слил по очкам
При всем неуважении Великому Алонсо, имейте уважение к Фернандо Алонсо) То что он один из величайших это факт, а клоунаду от Альпин в прошлом году все видели, из-за чего Алонсо отстал по очкам. Надеюсь вы это написали чтобы потроллить, а не в серьезе)
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