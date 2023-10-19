Алекс Палоу: «Алонсо не так далеко от Ферстаппена – лучшего гонщика на четырех колесах»
Алекс Палоу прокомментировал сравнение себя с Максом Ферстаппеном.
По мнению пилота «Индикара» Агустина Канапино, двукратный чемпион американской серии Палоу является более совершенным пилотом, чем гонщик «Ред Булл» и трехкратный обладатель титула в «Формуле-1».
Алекс полагает, что Ферстаппен является сильнейшим пилотом, на незначительном расстоянии от которого находится представитель «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.
– Аргентинский пилот Агустин Канапино с хорошим послужным списком в «Индикаре» говорит, что вы лучше и совершеннее, чем Ферстаппен. Должно быть, он ваш хороший друг…
– Он очень меня любит (смеется). Мы здорово ладим. Как бы то ни было, приятно такое слышать.
Я бы так далеко не заходил. Я считаю, что Ферстаппен на более высоком уровне в сравнении с остальными. Да, у него лучший болид, но он с легкостью творит невероятные вещи. Я куплю Агустину выпить, но, наверное, это перебор.
– Получается, для вас Макс является лучшим пилотом на четырех колесах на сегодняшний день?
– Да, я так считаю. Алонсо не так далеко. Тем не менее, несмотря на уровень болида, [Ферстаппен] показывает нечто особенное – это показывают разница с напарником и десять побед подряд. С ним мы тоже хорошо ладим.
– Вы знакомы?
– Да, мы вместе занимаемся симрейсингом, и там он тоже лучший. У него есть преимущество в сравнении с остальными. Поэтому я считаю, что он на более высоком уровне.
Гонщик «Индикара» Канапино: «Внеземной Палоу совершеннее Ферстаппена и входит в тройку лучших пилотов мира»
Нико Росберг: «Ферстаппен говорит, что не думает о рекордах, а потом показывает 9 пальцев после 9 побед подряд»
6 комментариев