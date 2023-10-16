Логан Сарджент: «У Хэмилтона и Алонсо были бесконечные тесты перед приходом в «Ф-1»

Хэмилтону и Алонсо было проще дебютировать в «Формуле-1», считает Сарджент.

Логан Сарджент стал пилотом « » в 2023 году и пока не заработал ни единого очка в «Ф-1». Американец напомнил, что гонщик « » и его коллега из « » не имели ограничений на тесты перед своими первыми Гран-при в 2000-е.

«Постоянно идет работа, и не думаю, что кто-то может достичь совершенства в этом смысле. Важно делать выводы из ошибок и – пусть это прозвучит глупо – пользоваться ими ради своего преимущества, учиться на них. В идеале надо проводить больше тестов, это лучший способ подготовиться.

Когда Льюис и Фернандо присоединились [к «Ф-1»], были бесконечные дни тестов, в том числе в актуальном болиде. Это совсем другой опыт в сравнении с тем, что есть сегодня.

Сейчас ты тестируешь предыдущее поколение машин, и это оказывает влияние. Но даже в старых болидах – чем больше дней, тем лучше», – сказал Сарджент.

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