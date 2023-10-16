Логан Сарджент: «У Хэмилтона и Алонсо были бесконечные тесты перед приходом в «Ф-1»

Теги Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Уильямс тесты Формула-1 Формула-1 Мерседес Астон Мартин Логан Сарджент Авто

Хэмилтону и Алонсо было проще дебютировать в «Формуле-1», считает Сарджент.

Логан Сарджент стал пилотом «Уильямса» в 2023 году и пока не заработал ни единого очка в «Ф-1». Американец напомнил, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и его коллега из «Астон Мартин» Фернандо Алонсо не имели ограничений на тесты перед своими первыми Гран-при в 2000-е.

«Постоянно идет работа, и не думаю, что кто-то может достичь совершенства в этом смысле. Важно делать выводы из ошибок и – пусть это прозвучит глупо – пользоваться ими ради своего преимущества, учиться на них. В идеале надо проводить больше тестов, это лучший способ подготовиться.

Когда Льюис и Фернандо присоединились [к «Ф-1»], были бесконечные дни тестов, в том числе в актуальном болиде. Это совсем другой опыт в сравнении с тем, что есть сегодня.

Сейчас ты тестируешь предыдущее поколение машин, и это оказывает влияние. Но даже в старых болидах – чем больше дней, тем лучше», – сказал Сарджент.

Гонщики «Ф-1» едва вылезали из машин после финиша и сразу просили медпомощи. Их рвало в шлем от обезвоживания – ночная жара в Катаре!

Ральф Шумахер: «Мик выступал бы лучше Сарджента в «Уильямсе»

5 комментариев

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Vladimir Chistyakov
а в 60-х годах люди на своих машинах участвовали и могли подстроить все под себя... зачем вспоминать прошлое? сейчас все пилоты в равных условиях, это не оправдание)
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Роман
Пиастри, Лоусон смогли сходу, Макс вообще в 17 лет с ноги залетел )))
В команде Сержанта держат только из-за денег, обидно признать это) Приходится заниматься самообманом, что сэру и Алонсо было проще, упуская других))
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GODZILLA
Эххх как будто Латифи и не уходил. Да раньше были одни условия теперь другие, но все таки пилоты его поколения равных условиях. А учитывая сколько у Логана спонсоров уверен тестовых кругов на старой технике у него было побольше чем у многих в Ф1
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V3ttel
Ответ Роман
Пиастри, Лоусон смогли сходу, Макс вообще в 17 лет с ноги залетел ))) В команде Сержанта держат только из-за денег, обидно признать это) Приходится заниматься самообманом, что сэру и Алонсо было проще, упуская других))
Макс Ферстаппен столько кругов проехал перед ф1, что многим и не снилось)) Даже сейчас не все в равных условиях финансовых. У кого-то тестов больше, у кого-то меньше)
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Марат Кагин
Ответ V3ttel
Макс Ферстаппен столько кругов проехал перед ф1, что многим и не снилось)) Даже сейчас не все в равных условиях финансовых. У кого-то тестов больше, у кого-то меньше)
ага, помню как писали что Мик Шумахер шел на стимулятор Феррари тренироваться, а мазепин на обычном симуляторе тренировался
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