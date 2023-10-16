Юки Цунода: «Надеюсь на место в «Ред Булл», а не в «Астон Мартин»

Теги возможные переходы Хонда Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Юки Цунода Авто

Юки Цунода отреагировал на слухи о переходе в «Астон Мартин».

Утверждалось, что японец претендует на место Ланса Стролла, который неудачно проводит сезон-2023 и может раздумывать об уходе из «Формулы-1». Гонщик «Альфа Таури» заверил, что его первоочередной задачей является борьба за кокпит в «Ред Булл».

«Я на это надеюсь, честно говоря. И не хочу, чтобы «Ред Булл» меня неправильно понял – будто я сосредоточен на «Астон Мартин» или чем-то еще. Я в «Альфа Таури» и работаю с «Ред Булл» с тех пор, как мне исполнилось 18 лет. Так что я сосредоточен на том, чтобы давать результат «Ред Булл», а не на «Астон Мартин».

Надеюсь, [«Ред Булл»] избежит недопонимания и серьезно рассмотрит мое будущее. Если я буду хорошо выступать, меня станут больше учитывать, а если нет, я это пойму. Но хотелось бы получить больше внимания, если удастся показывать результат», – сообщил Цунода.

Юки прокомментировал предположение о том, что на его статус в системе «Ред Булл» повлияет грядущий переход «Хонды» от австрийской команды к «Астон Мартин»:

«Я не был бы рад, если так случится. Не знаю, какие переговоры с «Хондой» [ведет «Ред Булл»], ведь «Хонда» по-прежнему поставляет моторы [«Ред Булл» до конца 2025 года].

Что касается «Хонды», то компания говорит, что ей без разницы, куда я перейду – главное, чтобы японский пилот добился успеха. Разумеется, было бы здорово работать и добиваться успехов вместе, но в конечном счете фирма не переживает по этому поводу.

Это мне и нравится в «Хонде» – ей все равно, в какой ты команде. Не думаю, что она сосредоточена на «Астон Мартин» и так далее. Они работают конкретно с гонщиком, с Юки Цунодой и помогают стать успешным пилотом».

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3 комментария

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Bzz Pvz
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Перед попаданием в редбулл сначала нужно не проигрывать каждую квалификацию только пришедшему напарнику 🤣🤣🤣🤣
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Великий Алонсо
Губа не дура у Цуноды, а с какого фига тебе место в РБ то давать? Смотреть на Переса 2.0? Естественно, все до единого мечтают занять место Переса в РБ, но только мало кто это заслуживает и Цунода увы не один из таких.
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