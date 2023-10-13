«Конечно, это действительно важно и может оказать огромное влияние на мою карьеру». Лиам Лоусон – о шансе стать чемпионом в японской «Супер-Формуле»

Лоусон завершил выступления в «Ф-1» и хочет выиграть титул в «Супер-Формуле».

Резервный пилот «Ред Булл» провел в составе « » пять Гран-при и произвел очень хорошее впечатление. Теперь же, с учетом возвращения после травмы, у остается последняя главная задача – постараться выиграть чемпионат в японской «Супер-Формуле».

Последний, сдвоенный этап «Супер-Формулы» пройдет на «Сузуке» в те же выходные, что и Гран-при Мексики в «Формуле-1».

По словам Лоусона, ему бы очень хотелось выиграть титул и кроме прочего закончить сезон на мажорной ноте, учитывая не самое хорошее выступление на Гран-при Катара.

«Конечно же, это очень важно. Действительно важно. Это может оказать огромное влияние на мою карьеру, особенно учитывая то, как прошел последний уик-энд в «Ф-1».

Я приеду на Гран-при США в Остине. А уже оттуда полечу в Японию на последнюю гонку сезона в «Супер-Формуле». А в промежутке буду готовиться и работать – к тому же, у меня полно дело как у резервного пилота « ».

Очевидно, что последнюю гонку хотелось провести как можно лучше. И то, что финиш получился вот таким – это довольно тяжело. И нам будет нужно все изучить. Первые гонки прошли очень хорошо, мы прибавляли, прогрессировали, а вот в последний гоночный уик-энд мне было трудно», – рассказал Лоусон.

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