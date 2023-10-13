«Ф-1» официально объявила о продлении контракта на проведение Гран-при Бельгии

Контракт на проведение Гран-при Бельгии официально продлен до конца 2025 года.

« » выпустила официальное заявление, в котором подтвердила продление соглашение на проведение Гран-при Бельгии. Новый контракт на гонку в Спа рассчитан до конца 2025 года.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что после 2025 года, когда новое соглашение истечет, в «Ф-1», с высокой долей вероятности, предложат организатором гонок в Бельгии и Нидерландах по очереди проводить Гран-при.

Новый контракт на проведение Гран-при Бельгии рассчитан до конца 2025 года – после этого Спа и Зандворт будут по очереди принимать этап «Ф-1» (HLN)