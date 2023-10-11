Новый контракт на проведение Гран-при Бельгии рассчитан до конца 2025 года – после этого Спа и Зандворт будут по очереди принимать этап «Ф-1» (HLN)

Теги Гран-при Бельгии Формула-1 Спа-Франкоршам Гран-при Нидерландов Авто

Гран-при Бельгии сохранит место в календаре «Ф-1» в ближайшие годы.

По информации HLN, новый контракт на проведение этапа на трассе «Спа-Франкоршам» рассчитан минимум до конца 2025 года.

После этого, начиная с 2026 года, вероятно, вступит в силу схема, согласно которой Бельгия и Нидерланды будут по очереди проводить Гран-при «Формулы-1» – чередуясь между собой раз в год.

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8 комментариев

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Savardus
То есть Ф1 стреляет себе в ногу? По сути оба этапа для Макса являются домашними. И его мощнейшая торсида сметает билеты, мерч, еду и все прочее. И тут ф1 решает, что чо-т мы слишком много денег с Макса имеем, надо бы поменьше. Так что ли?
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Agent Smith
Жаль. Спа - самый любимый автодром. Красная вода - легендарный поворот😮‍💨
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FaithDevotion
Ну правильно, лучше туча городских трасс, три гран-при в штатах на убогих трассах и миллиард гран-при на ближнем востоке. К чему нам спа
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sinkindragon@gmail.com
Ответ Savardus
То есть Ф1 стреляет себе в ногу? По сути оба этапа для Макса являются домашними. И его мощнейшая торсида сметает билеты, мерч, еду и все прочее. И тут ф1 решает, что чо-т мы слишком много денег с Макса имеем, надо бы поменьше. Так что ли?
Да и треки классные
+3
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+3
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hypnotoad94
Сезон Ф1 без Спа - это откровенная тупость. Я понимаю, что деньги, но Ф1 сейчас неплохо зарабатывает и можно было найти компромисс для легендарных треков. А то дойдем до пяти гонок в США и десяти по пустыням, и интерес к серии просто исчезнет.
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Семен Клейменов
Руки прочь от Спа!
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solevator
Чемпионат мира без Спа? Что ж, можно даже и без Феррари, но...
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