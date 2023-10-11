Новый контракт на проведение Гран-при Бельгии рассчитан до конца 2025 года – после этого Спа и Зандворт будут по очереди принимать этап «Ф-1» (HLN)

Гран-при Бельгии сохранит место в календаре «Ф-1» в ближайшие годы.

По информации HLN, новый контракт на проведение этапа на трассе « » рассчитан минимум до конца 2025 года.

После этого, начиная с 2026 года, вероятно, вступит в силу схема, согласно которой и будут по очереди проводить Гран-при «Формулы-1» – чередуясь между собой раз в год.

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