Новый контракт на проведение Гран-при Бельгии рассчитан до конца 2025 года – после этого Спа и Зандворт будут по очереди принимать этап «Ф-1» (HLN)
Гран-при Бельгии сохранит место в календаре «Ф-1» в ближайшие годы.
По информации HLN, новый контракт на проведение этапа на трассе «Спа-Франкоршам» рассчитан минимум до конца 2025 года.
После этого, начиная с 2026 года, вероятно, вступит в силу схема, согласно которой Бельгия и Нидерланды будут по очереди проводить Гран-при «Формулы-1» – чередуясь между собой раз в год.
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