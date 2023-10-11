«Команды «Ф-1» должны изучить решение со встроенной в сиденье системой охлаждения». Алекс Вурц – о способах защиты пилотов от перегрева

Команды должны внедрить системы охлаждения сиденья болида – считает Вурц.

Бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о технических решениях, доступных командам для улучшения состояния гонщиков в жарких условиях.

Прошедший Гран-при Катара, по признанию самих пилотов, стал самым тяжелым этапом «Формулы-1» за всю историю:

«Существует целый ряд факторов, влияющих на ситуацию – думаю, это должно быть понятно всем. Мои изначальные мысли были связаны с опытом других гоночных серий, который показывает, что жара является главным ограничивающим фактором для гонщиков.

Например, в данном контексте отлично работает решение со встроенной в сиденье системой охлаждения – при этом данная система не так сложна в производстве и установке. И это то решение, которое команды уже должны изучать.

Необходимо обеспечить улучшенную теплоизоляцию и/или воздушное охлаждение наиболее сильно нагревающихся блоков, которые находятся в непосредственной близости от сиденья гонщика, или в будущем внести изменения в маршрутизацию и расположение гидравлических трубок, чтобы избежать перегрева сиденья пилота».

Одним из факторов, которые также влияют на перегрев гонщиков, назвал термостойкие комбинезоны и перчатки, которые используют все пилоты:

«В них ты можешь просто свариться. Недавно я тестировал болид, используя новую обязательную огнеупорную защиту и был потрясен тем, насколько сильно я при этом перегрелся.

Разумеется, все эти огнеупорные материалы используются не просто так, и я ни в коем случае не предлагаю вернуться к более низким стандартам безопасности, но для тех, кто не знает, каково это, я могу сказать, что это является одним факторов».

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