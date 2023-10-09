Фернандо Алонсо: «Попросил «Астон Мартин» окатить меня водой, но, оказывается, это не разрешено»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Здоровье Гран-при Катара Авто

Фернандо Алонсо рассказал, как переживал экстремальные условия в Катаре.

По ходу Гран-при двукратный чемпион «Формулы-1» сообщил команде, что под ним «горит» сиденье.

«Думаю, и Ланс [Стролл], и я испытывали проблемы из-за температуры сиденья с правой стороны. Я чуть ли не получил ожог на первых 15 кругах, так что даже попросил по радио окатить меня водой или что-то в таком духе, но, оказывается, это не разрешено», – заявил Алонсо после финиша.

Гонщики «Ф-1» едва вылезали из машин после финиша и сразу просили медпомощи. Их рвало в шлем от обезвоживания – ночная жара в Катаре!

Ланс Стролл: «Я терял сознание на Гран-при Катара»

6 комментариев

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Be_Fun
Ответ mclaren-honda
Один раз его уже долбануло током на тестах в Барселоне. Ничему человека жизнь не учит...
есть даже шизотеория в западных интернетах, что алонсо убило током на тех загадочных тестах, когда он потерял сознание, и теперь катается его двойник.
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Великий Алонсо
Но Фернандо мужественно выдержал эту парилку и доехал до конца, а потом легко и с улыбкой на лице раздавал интервью, невероятной физической подготовки Фернандо, настоящий атлет 💪💪💪
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mclaren-honda
Один раз его уже долбануло током на тестах в Барселоне. Ничему человека жизнь не учит...
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Paul_Doe
Ответ Be_Fun
есть даже шизотеория в западных интернетах, что алонсо убило током на тех загадочных тестах, когда он потерял сознание, и теперь катается его двойник.
С учетом того сколько Алонсо лет и как он хорошо выступает, не сказал бы, что теория такая уж шизанутая)
Если когда-нибудь вскроется, что вместо Алонсо выступал киборг с его лицом, я вот совсем не удивлюсь)
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