Фернандо Алонсо: «Попросил «Астон Мартин» окатить меня водой, но, оказывается, это не разрешено»

Фернандо Алонсо рассказал, как переживал экстремальные условия в Катаре.

По ходу Гран-при двукратный чемпион «Формулы-1» сообщил команде, что под ним «горит» сиденье.

«Думаю, и Ланс [Стролл], и я испытывали проблемы из-за температуры сиденья с правой стороны. Я чуть ли не получил ожог на первых 15 кругах, так что даже попросил по радио окатить меня водой или что-то в таком духе, но, оказывается, это не разрешено», – заявил после финиша.

Гонщики «Ф-1» едва вылезали из машин после финиша и сразу просили медпомощи. Их рвало в шлем от обезвоживания – ночная жара в Катаре!

Ланс Стролл: «Я терял сознание на Гран-при Катара»