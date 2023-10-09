Фернандо Алонсо: «Попросил «Астон Мартин» окатить меня водой, но, оказывается, это не разрешено»
Фернандо Алонсо рассказал, как переживал экстремальные условия в Катаре.
По ходу Гран-при двукратный чемпион «Формулы-1» сообщил команде, что под ним «горит» сиденье.
«Думаю, и Ланс [Стролл], и я испытывали проблемы из-за температуры сиденья с правой стороны. Я чуть ли не получил ожог на первых 15 кругах, так что даже попросил по радио окатить меня водой или что-то в таком духе, но, оказывается, это не разрешено», – заявил Алонсо после финиша.
Гонщики «Ф-1» едва вылезали из машин после финиша и сразу просили медпомощи. Их рвало в шлем от обезвоживания – ночная жара в Катаре!
Если когда-нибудь вскроется, что вместо Алонсо выступал киборг с его лицом, я вот совсем не удивлюсь)