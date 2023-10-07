Нико Росберг: «Один из величайших гонщиков всех времен пилотирует «Ред Булл» – это мотивация и стимул для команды»

Теги Ред Булл Нико Росберг Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Катара Авто

Нико Росберг рассказал, как величие Макса Ферстаппена помогает «Ред Булл».

В спринте на Гран-при Катара Ферстаппен в третий раз стал чемпионом «Формулы-1».

«Это такая мотивация для людей в «Ред Булл» – знать, один из величайших гонщиков всех времен пилотирует их машину. Это такая духоподъемная вещь и стимул для них.

Максу также удалось во многом сохранить стабильность в своей бригаде. Достичь такого непросто», – поделился мыслями чемпион мира 2016 года.

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9 комментариев

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Ipkis431
Ответ Великий Алонсо
Короче каждый новый чемпион "величайший". Позавчера Феттель, вчера Хэмилтон, сейчас Ферстаппен. Я угараю с этих недоэкспертов типа Росберга, которые переобуваются по 100 раз на день)
Я абсолютно всегда с тобой не согласен, но тут ты так попал в точку !!!!!!! Просто анализируя эту новость вспомните комментарии 2020 года, кто величайший гонщик всех времён был буквально 3 года назад!
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Великий Алонсо
Короче каждый новый чемпион "величайший". Позавчера Феттель, вчера Хэмилтон, сейчас Ферстаппен. Я угараю с этих недоэкспертов типа Росберга, которые переобуваются по 100 раз на день)
+7
-5
+2
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Bzz Pvz
Чемпион 2016 года прекрасно понимает о чем говорит. Макс - первый, в отличии от нашего вечно второго Нандо Алонсо, который находился в тени Феттеля или Хемилтона
+5
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Ipkis431
Ответ Bzz Pvz
Чемпион 2016 года прекрасно понимает о чем говорит. Макс - первый, в отличии от нашего вечно второго Нандо Алонсо, который находился в тени Феттеля или Хемилтона
Феттель мой любимый пилот за 23 года что я смотрю формулу на ряду с Монтоей, но Алонсо никогда не был в его тени, а наоборот на слабой технике буквально в 2 раза до последних этапов сохранял интригу чемпионата, и запомните Алонсо 2012 это лучший сезон гонщика что я видел !! Субъективно мое мнение
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Михаил Пивненко
Феттель 2.0, также скоропостижно скончается как пилот.
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Башмак Нирванов
Чёт меня блевать тянет от слащавых диферамбов этого клепто-чемпиона.
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Великий Алонсо
Ответ Bzz Pvz
Чемпион 2016 года прекрасно понимает о чем говорит. Макс - первый, в отличии от нашего вечно второго Нандо Алонсо, который находился в тени Феттеля или Хемилтона
Слабый байт от ноунейма с датой регистрации 6 октября 😊😊🖕
+3
-3
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Ipkis431
Ответ Bzz Pvz
Чемпион 2016 года прекрасно понимает о чем говорит. Макс - первый, в отличии от нашего вечно второго Нандо Алонсо, который находился в тени Феттеля или Хемилтона
Феттель мой любимый пилот за 23 года что я смотрю формулу на ряду с Монтоей, но Алонсо никогда не был в его тени, а наоборот на слабой технике буквально 2 раза до последних этапов сохранял интригу чемпионата, Алонсо 2012 это лучший сезон гонщика что я видел !! Субъективно мое мнение
0
0
0
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FaithDevotion
Ответ Bzz Pvz
Чемпион 2016 года прекрасно понимает о чем говорит. Макс - первый, в отличии от нашего вечно второго Нандо Алонсо, который находился в тени Феттеля или Хемилтона
Щас паства налетит) У них ЧГ порой уровня Шумахера и топ-5 в истории, хотя он и не близко)
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