Нико Росберг: «Один из величайших гонщиков всех времен пилотирует «Ред Булл» – это мотивация и стимул для команды»

Нико Росберг рассказал, как величие Макса Ферстаппена помогает «Ред Булл».

В спринте на Гран-при Катара Ферстаппен в третий раз стал чемпионом «Формулы-1».

«Это такая мотивация для людей в « » – знать, один из величайших гонщиков всех времен пилотирует их машину. Это такая духоподъемная вещь и стимул для них.

также удалось во многом сохранить стабильность в своей бригаде. Достичь такого непросто», – поделился мыслями чемпион мира 2016 года.

Эталонный титул Ферстаппена: безупречное доминирование и вечные рекорды «Ф-1» на чудо-машине, с которой не справился напарник

Ферстаппен обогнал Алонсо по титулам и вышел на второе место среди действующих пилотов

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