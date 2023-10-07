Нико Росберг: «Один из величайших гонщиков всех времен пилотирует «Ред Булл» – это мотивация и стимул для команды»
Нико Росберг рассказал, как величие Макса Ферстаппена помогает «Ред Булл».
В спринте на Гран-при Катара Ферстаппен в третий раз стал чемпионом «Формулы-1».
«Это такая мотивация для людей в «Ред Булл» – знать, один из величайших гонщиков всех времен пилотирует их машину. Это такая духоподъемная вещь и стимул для них.
Максу также удалось во многом сохранить стабильность в своей бригаде. Достичь такого непросто», – поделился мыслями чемпион мира 2016 года.
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