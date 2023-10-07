Оскар Пиастри о победе в спринт-квалификации: «Я очень рад, в последней попытке сумел собрать круг»

Теги Макларен Формула-1 Оскар Пиастри Гран-при Катара Авто

Пиастри рад победе в квалификации к спринту в Катаре.

Пилот «Макларена» отметил, что остался очень доволен достигнутым результатом, а также поделился мнением о перспективах команды в предстоящем спринте.

«Я очень рад. Это был довольно хороший круг. Хотя, наверное, мне стоит подождать 5 минут, чтобы в ФИА точно убедились, действительно ли я оказался на поуле (смеется).

На большом экране я видел, как Ландо ошибся в последнем повороте.

В двух первых частях квалификации к спринту у меня были трудности, но потом сумел собрать круг в последней попытке. Я очень рад, команда отлично поработала.

При этом Макс стартует третьим, так что не сказать, что он очень далеко. Мы сделаем все, что сможем. Большой вопрос – как будут работать шины, так что мы сделаем все возможное, а там посмотрим, что получится в итоге», – рассказал Пиастри.

Гран-при Катара-2023. Квалификация к спринту. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й

8 комментариев

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Михаил Пивненко
Ответ Великий Алонсо
На таком Макларене Алонсо выехал бы и 1.24.0, ставлю свою жопу, уверен на 100%.
Алонсо на МакЛарене: ДжиПиТу энджин!
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Великий Алонсо
Ответ Мария Голденштерн
Маки очень хорошо спрогрессировали за сезон. Пожалуй, лучшая команда по прогрессу. Вся интрига будет в том, какая машина будет у Маков в след. сезоне. Если она сразу позволит бороться с РБ за победы с первых гонок, то у РБ будут проблемы, кт Перес не вывозит 2го номера. В Маках такой проблемы нет. Может получиться так, что в след. году Максимка с трудом возьмёт титул из-за разборок в Маках за место первого пилота, но КК возьмут Маки.
Ахахахаха. Что за влажные фантазии, какая борьба с РБ? Это команды разного уровня, в следующем сезоне Макларен опять начнут с середины пелетона.
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Великий Алонсо
Ответ Мария Голденштерн
Маки такого прогресса добились не просто так. У них на базе работает новая аэро труба. Соответственно, вычислительные мощности и познания работы граунд эффекта(в этот смысл я вкладываю не сам граунд эффект, а то, что расчёты стали более точными) в команде значительно улучшились. Новинки работают как часы, каких-то критических отказов и замен деталей нет. Почему Маки не смогут в след. сезоне построить чемпионскую машину?)
У Альпин тоже аэротруба и что дальше? На данный момент Макларен и РБ команды разного статуса, Макам даже до Мерседеса и Феррари в этом плане далеко.
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