Оскар Пиастри о победе в спринт-квалификации: «Я очень рад, в последней попытке сумел собрать круг»

Пиастри рад победе в квалификации к спринту в Катаре.

Пилот « » отметил, что остался очень доволен достигнутым результатом, а также поделился мнением о перспективах команды в предстоящем спринте.

«Я очень рад. Это был довольно хороший круг. Хотя, наверное, мне стоит подождать 5 минут, чтобы в ФИА точно убедились, действительно ли я оказался на поуле (смеется).

На большом экране я видел, как Ландо ошибся в последнем повороте.

В двух первых частях квалификации к спринту у меня были трудности, но потом сумел собрать круг в последней попытке. Я очень рад, команда отлично поработала.

При этом Макс стартует третьим, так что не сказать, что он очень далеко. Мы сделаем все, что сможем. Большой вопрос – как будут работать шины, так что мы сделаем все возможное, а там посмотрим, что получится в итоге», – рассказал Пиастри.

Гран-при Катара-2023. Квалификация к спринту. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й