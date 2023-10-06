Фернандо Алонсо: «В таких условиях никогда не знаешь, чего ожидать, так что я доволен»

Алонсо доволен выступлением в квалификации к Гран-при Катара.

Пилот « » подвел итоги сессии, которую закончил в итоге с 4-м временем (после аннулированных кругов Норриса и Пиастри).

«Все хорошо. Сегодня, если честно, все прошло нормально. При этом условия сегодня были очень непростыми, в первой практике трасса была очень скользкой. Тем не менее, наша машина постоянно работала хорошо, я был доволен балансом.

В квалификации в таких условиях никогда не знаешь, чего ожидать – сложно понять, сколько комплектов шин тебе нужно оставить для следующей квалификации к спринту. Так что сегодня команде нужно было принять важное стратегическое решение, и в целом я доволен.

Последние несколько гонок мы были не слишком конкурентоспособными, так что я согласен на такой результат. Команда хорошо поработала. Теперь посмотрим, что мы сможем сделать завтра», – рассказал .

«Ф-1» в Катаре – жаркая гладиаторская бойня: +40 по Цельсию, песчаная буря, поребрики-палачи. И поул – у Ферстаппена с отрывом в полсекунды