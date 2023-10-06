Нико Хюлькенберг о 15-м месте: «Честно говоря, мы ожидали большего»

Хюлькенберг остался недоволен результатом квалификации к Гран-при Катара.

Пилот « » отметил, что по ощущениям машине хватало скорости для того, чтобы пробиться в третий сегмент. Однако Хюлькенбенрг не лучшим образом проехал круг во второй части сессии и закончил квалификацию с 15-м временем.

«Честно говоря, мы ожидали добиться большего. По секрету, согласно подсчетам, если бы мы все сделали оптимально, то должны были проходить в третий сегмент.

Мы очень поздно выехали на трассу на свежем комплекте «софта», чтобы постараться пробиться в топ-10, но это не сработало. В целом нам просто не хватило скорости и оптимального баланса болида.

Как бы то ни было, я сохраняю оптимистичный настрой. Мне нравится путь, которым мы движемся, а я получаю удовольствие от пилотажа. И события показали, что в дальнейшем мы можем ожидать разные сюрпризы, так что нам нужно быть готовыми воспользоваться шансом, если таковой представится», – рассказал .

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