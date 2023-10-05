Джордж Расселл о лучшем выступлении в карьере: «Наверное, все-таки выберу этап в Бразилии – там я правда заслужил победу»
Расселл считает лучшим моментом карьеры победу в Бразилии в 2022 году.
Пилот «Мерседеса» рассказал, что отвечая на вопрос о том, какое выступление считает лучшим, долгое время не мог определиться между двумя вариантами – первой победой в карьере, которую одержал на Гран-при Сан-Паулу в 2022 году и выступлением за «Мерседес» на Гран-при Сахира 2020 года.
Расселл дебютировал за «Мерседес» именно в конце сезона-2020, когда во второй гонке в Бахрейне подменял заболевшего ковидом Льюиса Хэмилтона. И мог сразу одержать победу – однако британцу помешал медленный прокол колеса, полученный в конце заезда.
«Наверное, я все-таки выберу этап в Бразилии, потому что там, по ощущениям, я правда заслужил победу. Что касается «Сахира», то там все случилось так быстро, так неожиданно. Можно сказать, все это было даже слишком хорошо, чтобы быть правдой. Если бы мне все-таки удалось выиграть ту гонку, мне кажется, по ощущениям это действительно было бы слишком хорошо для правды. Хотя я знаю, что должен был выиграть ту гонку. И если бы не полученный прокол колеса, я бы ее выиграл.
Возможно, в случае той победы я бы не так ценил будущие успехи, и ту победу в Бразилии. Потому что та победа была действительно заслуженной – мы все упорно трудились и достигли успеха. Вспомнить хотя бы то, как Льюис Хэмилтон давил на меня на протяжении последних 15 кругов заезда.
Что касается лучших квалификаций, то у меня было несколько действительно хороших выступлений, но с точки зрения радости, полученной от итогового результата – это второе место за «Уильямс» в Спа. И вряд ли хоть что-то сможет перебить это по эмоциям еще очень долго. Потому что с учетом позиций команды тогда это было колоссальным результатом.
На протяжении трех последних на тот момент сезонов наша машина была последней по скорости в пелотоне. А в том сезоне, наверное, делили девятое место по скорости. Думаю, воспоминания о той квалификации останутся со мной до самой смерти. Но поул в Венгрии (в составе «Мерседеса») тоже где-то рядом», – рассказал Расселл.
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