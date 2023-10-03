Километраж съемочных дней «Ф-1» увеличен вдвое с 2024 года (Джулиано Дукесса)

Теги тесты Формула-1 Формула-1 Авто

Пилоты «Формулы-1» получат больше времени для знакомства с машинами 2024 года.

Как сообщает итальянский журналист Джулиано Дукесса, в следующем сезоне каждая из команд сможет проехать 200 километров вместо 100 в рамках съемочных дней.

Дукесса также отмечает, что с 1 января доступными для частных тестов станут машины 2022 года – первого сезона нового регламента. Ранее за пределами предсезонных тестов и съемочных дней командам приходилось использовать существенно отличающиеся болиды 2021 года.

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