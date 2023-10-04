Гран-при Катара-2023. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь 17-го этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Катара.

Заезды «Формулы-1» на трассе «Лусаил» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Лусаил Интернэшнл, Доха

6-8 октября 2023 года

Расписание трансляций

Пятница

Практика: 16:30 ☀️

Квалификация: 20:00 🌙

Суббота

Квалификация к спринту: 16:00 ☀️

Спринт: 20:30 🌙

Воскресенье

Гонка: 20:00 🌙

время московское

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