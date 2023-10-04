Гран-при Катара-2023. Расписание трансляций
Sports.ru представляет календарь 17-го этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Катара.
Заезды «Формулы-1» на трассе «Лусаил» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.
Лусаил Интернэшнл, Доха
6-8 октября 2023 года
Расписание трансляций
Пятница
Практика: 16:30 ☀️
Квалификация: 20:00 🌙
Суббота
Квалификация к спринту: 16:00 ☀️
Спринт: 20:30 🌙
Воскресенье
Гонка: 20:00 🌙
время московское
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