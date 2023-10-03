«Формула E» проведет гонку на трассе «Ф-1» в Китае в 2024 году (The Race)

Теги Гран-при Китая трассы Формула-1 Шанхай Формула E Авто

«Формула E» вернется в Китай.

Чемпионат проводил этапы в Пекине, Гонконге и Санье до 2019 года.

По информации The Race, гонка электроболидов состоится в Шанхае 25 мая 2024 года.

Утверждается, что гонщики выступят на трассе Гран-при Китая «Формулы-1», который не проходит с 2020 года из-за пандемии коронавируса. Этап включен в календарь «Ф-1» на следующий сезон и намечен на 19-21 апреля.

«Формула E» будет использовать укороченную конфигурацию трека.

Де Врис вернулся в «Формулу E»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий