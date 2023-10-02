Льюис Хэмилтон: «Никогда не говорил, что восьмой титул станет сигналом об уходе»

Льюис Хэмилтон высказался о спортивных амбициях и перспективах семейной жизни.

Гонщик «Мерседеса» сообщил, что не намерен покидать чемпионат, если в рекордный восьмой раз станет чемпионом мира.

– Льюис Хэмилтон, однажды вы сказали мне, что Хэмилтон не сядет в машину «Формулы-1» в возрасте 40 лет. И вот вы подписали контракт еще на два года.

– Должен признаться, я недооценил свою любовь к «Ф-1». Но это история любви и ненависти. В какие-то дни я предпочел бы не залезать в кокпит.

– Но желание все равно берет верх?

– Да. Сражения с напарником [Расселлом] тоже придают мотивации.

– В чем разница между Хэмилтоном-2007 и Хэмилтоном-2023?

– Во-первых, прошли 16 чертовых лет. В свой первый год в «Формуле-1» я был 22-летним, все еще ребенком – неопытным, быстрым. Но мне было не особо комфортно. Я изучал свою личность и пытался понять, кем я хочу стать.

– А теперь?

– Я стал гораздо счастливее и понимаю, кто я такой. Также я знаю свои цели вне трассы и, сказал бы, многое сделал правильно. Я получаю удовольствие от того, чем занимаюсь.

– 38 гонок без побед. Долгий срок для человека с рекордными 103 выигранными Гран-при.

– Мы вернемся. Мы на это способны. Следующая ступень подиума покорится. И, пожалуй, это станет самым большим триумфом в моей карьере.

– Какое поразительное количество подиумов – уже 196.

– Безумие. Уверен, я добью до 200 (смеется).

– В январе вам исполнится 39 лет. Пора подумать о детях…

– Не сейчас. Нет. У меня нет на это времени – мне нравится быть дядей.

– Не хотите брать на себя ответственность?

– Именно, я пока не решился на такой большой шаг. Передо мной все еще стоят цели в гоночном болиде. Я хочу делать свою работу на 100 процентов. Конечно, надо находить баланс с личной жизнью и идти на компромиссы. К счастью, этот день еще не настал.

– Может, после восьмого титула?

– Я никогда не говорил, что восьмой титул станет сигналом об уходе. Но посмотрим, что будет, когда я действительно до него доберусь.

– Так что все зависит от нового « » W15.

– Вы сами это сказали. Без отличной машины вряд ли можно достичь больших целей в «Формуле-1». Никто на это не способен.

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