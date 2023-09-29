Льюис Хэмилтон: «Мерседесу» нужно минимум вдвое сократить отставание от «Ред Булл» к началу следующего сезона»

Хэмилтон ждет от «Мерседеса» сокращения отставания от «Ред Булл» в 2024 году.

Пилот «Мерседеса» по итогам Гран-при Японии признал тот факт, что немецкая команда по-прежнему очень сильно уступает «Ред Булл» в гоночном темпе.

По мнению , если « » хочет бороться за чемпионский титул, к началу следующего сезона команде нужно вдвое сократить нынешнее отставание.

«Нам нужно осознать тот факт, что секундное отставание от « » вполне реально и огромно. На второй год (действия нового технического регламента) мы по-прежнему уступаем «Ред Булл» секунду на круге. Это значит, что предстоящей зимой нам нужно действительно как следует поработать и как минимум вдвое сократить отставание к началу следующего сезона», – рассказал Хэмилтон.

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