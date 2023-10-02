«Пирелли» не будет модифицировать шины C2 в 2024 году – тесты в практике на «Сузуке» не дали нужных результатов

Теги тесты Формула-1 Пирелли Формула-1 регламент Сузука Авто

«Пирелли» откажется от планов модифицировать состав шин C2 в 2024 году.

В «Пирелли» изучали варианты внесения небольших изменений в свойства состава шин C2 (в линейке «Пирелли» шесть составов, от С0 до С5, от жесткого к мягкому), чтобы сделать данный тип шин чуть мягче по свойствам.

На данный момент проблема заключается в том, что шины типов C1 и С2 почти не отличаются друг от друга по своим скоростным характеристиками, в то время как разница в характеристиках между C2 и C3 получилась слишком большой.

И предполагаемые изменения должны были сделать разрывы в характеристиках между составами более равномерными.

Тем не менее, тесты прототипов новых шин, которые проходили по ходу первой практики перед Гран-при Японии, дали противоречивые результаты. Согласно предоставленной всеми гонщиками обратной связи, обновленные шины типа C2 не позволили добиться необходимой прибавки в скорости. Таким образом, в «Пирелли» не будут менять составы своих шин на сезон-2024.

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1 комментарий

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ilia rus
короче говоря, пирелли обосрались
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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