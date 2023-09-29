Фернандо Алонсо: «Нужно добиться стабильности и расширить рабочее окно оптимальных настроек болида»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Алонсо хочет добиться большей эффективности от болида «Астон Мартин».

По словам двукратного чемпиона «Формулы-1», в данный момент рабочее окно настроек болида команды получилось слишком узким. И в зависимости от того, удается ли команде подобрать эти настройки по ходу гоночного уик-энда, результаты «Астон Мартин» порой сильно меняются от трассы к трассе.

«Очень сложно добиться от машины того, чтобы она хорошо работала на трассах всех типов и во всех типах поворотов.

Рабочее окно настроек на болидах этого поколения очень узкое, и если вы что-то сделаете неправильно, то можете легко вообще вылететь из топ-10. А если сделаете все правильно – то сможете бороться за место на подиуме, и это случилось уже со многими командами.

Позади «Ред Булл», как кажется, идет очень плотная борьба и в зависимости от того, второй или пятой-шестой        по скорости командой вы окажетесь на конкретной трассе, будет сильно меняться и ваш результат.

Так что посмотрим, сможем ли добиться какой-то стабильности при переходе от трассы к трассе и сможем ли мы расширить рабочее окно оптимальных настроек болида», – рассказал Алонсо.

Алонсо кричал по радио: «Вы бросили меня львам!» А после финиша разнес «Ф-1» за режиссуру

2 комментария

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ilia rus
А где же скилл Великого Алонсо? без хорошей машины уже никак?)
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