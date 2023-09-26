Бывшая гонщица «Серии W» Джессика Хокинс выступила за «Астон Мартин» на тестах «Ф-1» в Венгрии

Теги тесты Формула-1 Формула-1 Астон Мартин Хунгароринг серия W Авто

Амбассадор «Астон Мартин» Джессика Хокинс провела тесты на болиде 2021 года.

Хокинс, ранее выступавшая в «Серии W», стала первой за последние женщиной, протестировавшей более-менее современный болид «Формулы-1». Предыдущий опыт был у Татьяны Кальдерон – которая провела съемочный день за рулем болида «Заубер» C37 в Мехико в 2018 году.

Тесты Хокинс проходили в Венгрии на автодроме «Хунгароринг» на прошлой неделе. Начало тестов пришлось немного отложить из-за дождя, но когда трасса подсохла, Хокинс удалось проехать три достаточно продолжительных отрезка.

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2 комментария

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Incendier Deafening
Замена Фуфлонсы подьехала. Мб на лаке тоже очки зацепит. С такими результатами АМ никто разницы не заметит)))
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