Гельмут Марко: «В 2025 году Лоусон перейдет в «Формулу-1», прекрасно подготовленным к этому»

Теги Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Гельмут Марко Лиам Лоусон Авто

Лиам Лоусон получит место в «Ф-1» в 2025 году – заявил Марко.

Советник «Ред Булл» высоко оценил дебютные выступления Лоусона в нынешнем сезоне, отметив, что следующий сезон тот проведет в качестве резервиста, а вот сезон-2025 должен начать уже в качестве призового пилота «Формулы-1».

«Лиам Лоусон все делает правильно, его дебют в «Формуле-1» вышел сенсационным. Он будет резервным пилотом в «Ред Булл» и «Альфа Таури». Он будет много работать на симуляторе и периодически проводить тесты за рулем старых болидов. И потом, в 2025 году, он перейдет в «Формулу-1» прекрасно подготовленным к этому.

Но гонщик должен быть готов. Мы не знаем, захочет ли Перес продолжать. А нам нужно заполнить места в четырех болидах, а также вам нужны сильные резервные пилоты. Вы должны быть хорошо подготовлены», – рассказал Марко.

Нелепый уход моториста «Ред Булл» из «Ф-1» создал трамплин к доминированию. Итог: второй титул подряд на домашней трассе

4 комментария

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Shico_I
Захочет ли Перес продолжать - имеется в виду в 2024 г.? Типа, Лиам, будь готов к неожиданностям…
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LeChat Ostrowski
Ответ GODZILLA
После же Вриса уже не торопятся, уверен у Логана ещё будет шанс кого нибудь заменить так что все в его руках. А так хорош малой
мне кажется, как раз у Логана уже особо шансов мало будет, а у Лиама да, шансов полно :)
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GODZILLA
После же Вриса уже не торопятся, уверен у Логана ещё будет шанс кого нибудь заменить так что все в его руках. А так хорош малой
+1
-1
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GODZILLA
Ответ LeChat Ostrowski
мне кажется, как раз у Логана уже особо шансов мало будет, а у Лиама да, шансов полно :)
Ахаха))). Вот это я ошибся. Из разряда 4 ошибки в слове Лоусон)))
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