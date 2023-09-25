Гельмут Марко: «В 2025 году Лоусон перейдет в «Формулу-1», прекрасно подготовленным к этому»

Лиам Лоусон получит место в «Ф-1» в 2025 году – заявил Марко.

Советник «Ред Булл» высоко оценил дебютные выступления Лоусона в нынешнем сезоне, отметив, что следующий сезон тот проведет в качестве резервиста, а вот сезон-2025 должен начать уже в качестве призового пилота «Формулы-1».

« все делает правильно, его дебют в «Формуле-1» вышел сенсационным. Он будет резервным пилотом в «Ред Булл» и « ». Он будет много работать на симуляторе и периодически проводить тесты за рулем старых болидов. И потом, в 2025 году, он перейдет в «Формулу-1» прекрасно подготовленным к этому.

Но гонщик должен быть готов. Мы не знаем, захочет ли Перес продолжать. А нам нужно заполнить места в четырех болидах, а также вам нужны сильные резервные пилоты. Вы должны быть хорошо подготовлены», – рассказал .

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